Alle origini della realtà virtuale

Come molti di voi sicuramente sapranno possiamo dire che, al giorno d'oggi, stiamo praticamente vivendo nel periodo in cui le “previsioni” della fantascienza si sono avverate. L'uomo sta colonizzando piano piano lo spazio, sono stati scoperti altri pianeti con delle elementari forme di vita, i robot stanno diventando una presenza sempre più costante nella vita di tutti i giorni, Internet sta attraversando ogni frontiera, è possibile pagare con altre valute virtuali e così via.

Sembra dunque che alcuni sogni, o incubi, di scrittori come Asimov o Dick siano diventati più che reali. Stessa cosa dicasi per alcune vicende narrate in pellicole oramai storiche, come la mitica trilogia di Ritorno al Futuro, oppure collane di libri, come Urania, che hanno fatto sognare le stelle ed il futuro a più di una generazione.

Tra tutte queste meraviglie che la tecnologia è in grado di darci ce n'è poi una che continua a destare meraviglia e che sta continuando a svilupparsi sia nell'ambito lavorativo che in quello di svago. Si tratta infatti della realtà virtuale, ma come è nata esattamente? Se ne fa sempre un gran parlare, ma le origini di questa particolare tecnologia risalgono ancora ai tempi successivi del boom economico.

Ai tempi in cui si mischiava la fantasia con una visione del futuro che, quasi miracolosamente, si sarebbe avverata solo qualche decennio più tardi, ma andiamo avanti con ordine. L'uomo che diede origine a tutto questo è stato l'informatico e pioniere di Internet Ivan Sutherland che, nel 1968, costruì quello che si può definire il primo prototipo di visore per la realtà virtuale.

Questo progetto venne dunque chiamato Spada di Damocle, ma come è ben noto non ci volle molto tempo affinché l'esercito americano notasse tale progetto e decise di utilizzarlo per i suoi scopi. Fu dunque così che il progetto Spada di Damocle venne inserito all'interno dei caschi dei piloti di jet da combattimento andando ad indicare dati come velocità, altezza dal suolo eccetera in una maniera molto più pratica rispetto ai classici riquadri con le lancette.

Passati gli anni del conflitto in Vietnam, dove venne utilizzata anche questa “spada”, nel 1977 fu la volta di un impiego decisamente più civile chiamato Aspen Movie Map. Un progetto che impiegò circa una trentina di anni per giungere alla sua vera forma finale, ovvero, Google Maps!

Sempre il celebre motore di ricerca, pochi anni fa, portò alla luce i suoi Google Glasses, ma ebbero una vita davvero breve e vennero accantonati. Ma sembra che potrebbero esserci ulteriori sviluppi che ci permetteranno di avere una realtà aumentata, un po' come le ultime trovate di Mark Zuckerberg per Facebook, prima di quanto sembri!

Al giorni d'oggi la realtà virtuale viene utilizzata sia per il mondo del lavoro, per simulazioni, conferenze, test, progetti in tre dimensioni e così via, che per quello dello svago, alcuni videogiochi per PlayStation VR e siti di casino online la utilizzano per far immergere di più i giocatori all'interno dei mondi di pixel al pari di coloro che mixano la realtà come in Pokémon Go!, ma è solo l'inizio.