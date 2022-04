Come contenere i rischi nei pagamenti internazionali nella crisi russo-ucraina

“I pagamenti internazionali: mitigazione del rischio nella crisi russo-ucraina” è il titolo del nuovo momento di approfondimento che Confindustria Cuneo organizza per i propri associati, nell’intento - tutt’altro che scontato – di fornire elementi utili per muoversi correttamente in uno scenario ogni giorno più complesso e delicato.

Oggi più che mai, infatti, la situazione geopolitica, le restrizioni determinate dai pacchetti sanzionatori e le oscillazioni valutarie portano a evidenziare la necessità di conoscere gli strumenti di cui disponiamo in tema di pagamenti. Nel più ampio progetto di supporto alle nostre associate tramite il Desk Crisi Ucraina-Russia, Confindustria Cuneo propone un webinar dedicato a conoscere le soluzioni di pagamento che possono portare ad eliminare il rischio nei contratti internazionali.

L’appuntamento si svolgerà giovedì 14 aprile alle ore 10. A introdurre l’incontro sarà Bianca Revello, Responsabile Servizio Internazionalizzazione Confindustria Cuneo, la quale coordinerà gli interventi del relatore del webinar, Domenico Del Sorbo, Qualified Trade Finance Specialist del London Institute of Banking & Finance (Libf).

Tanti gli argomenti in programma. Si parlerà delle condizioni di pagamento nei contratti internazionali, degli strumenti di risk-mitigation nel breve termine, di lettere di credito (definizione e operatività e come annullare rischio banca e rischio paese) e di come “Garantire la banca confermante. I trade facilitation programs delle Multilateral Development Banks: il Global Trade Finance Program di IFC ed il Trade Facilitation Programme della EBRD, quale operatività con Ucraina?”.

Oltre alle informazioni fornite nel corso del webinar, è previsto un corso di approfondimento proposto all’interno della Scuola d’impresa del Csi, dal titolo: “Trade Finance: strumenti di pagamento per il mercato globale” che si terrà l’11 e il 12 maggio presso Casa di Betania, nuova sede di Confindustria Cuneo, il via Bersezio 9.

Per le iscrizioni al webinar: confindustriacuneo.it/calendario.

La registrazione dell’incontro rimarrà a disposizione degli associati Confindustria Cuneo, i quali potranno rivedere l’incontro in qualsiasi momento sui propri pc e dispositivi mobili.