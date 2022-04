Il processo di digitalizzazione: genesi ed evoluzione dei new media

Il processo di digitalizzazione ha contribuito a cambiare volto al mondo del lavoro. Essendo direttamente coinvolti in questo rinnovamento, molto spesso non ci siamo resi conto che le cose stavano cambiando, spesso in modo anche radicale, inaspettato e piuttosto celere, rispetto agli standard dei decenni precedenti. Molto spesso si parla del ruolo e dell’influenza centrale che hanno assunto i cosiddetti nuovi media. Media che prevalentemente elaborano dati in formato digitale.

Qual è la definizione precisa del termine digitale

Il termine digitale deriva appunto dal latino digitus, dito e quindi per estensione cifra visto che è dalla notte dei tempi che l’uomo utilizza le dita per farsi i conti. Pertanto semplificando possiamo dire che l’aggettivo digitale equivalga al sinonimo di numerico. Digitalizzare un’informazione vuol dire rappresentarla attraverso una sequenza di cifre, nel caso dell’informatica ciò avviene tramite cifre binarie e quindi bit.

I nuovi media vengono spesso definiti come un qualcosa di interattivo. Tuttavia è bene specificare come l’interattività sia una caratteristica alquanto sfuggente e ambigua. Pertanto è preferibile elaborare un concetto di interattività strutturato come un continuum, dove convivranno media molto interattivi e media poco interattivi. Stabiliamo quindi che la misura della potenziale capacità di un medium di lasciare che l’utente eserciti un’influenza sul contenuto e sulla forma della comunicazione mediata.

L’importanza dell’interattività nei processi di comunicazione

L’interattività presuppone di solito l’esistenza di un canale di comunicazione bidirezionale attraverso cui l’utente potrà fornire un feedback. Nel caso della tv digitale e oggi della smart tv, quest concetto di bi-direzionalità svanisce o sfuma, visto che scegliendo con il telecomando quale programma guardare costituisce una interattività fittizia, più che reale. I diversi programmi atterrano sul nostro televisore e noi ci limitiamo a scegliere quale visualizzare, nella modalità in cui preferiamo. In effetti bisogna specificare che con l’avvento delle piattaforme di streaming video possiamo molto spesso scegliere la lingua, i sottotitoli, potendo anche tornare indietro con il player e studiare la differenza tra le varie versioni, elemento che costituisce un valido supporto per chi desidera perfezionare o conoscere una lingua straniera, ma gli esempi possono essere davvero moltissimi altri.

Come cambiano e si orientano i new media e l’intrattenimento oggi

Si tratta di qualcosa di nuovo e di alternativo, che fino a 15-20 anni fa era quasi impensabile, senza disporre di un supporto fisico come un cd audio, un DVD e ancora prima una VHS. In altri casi possiamo notare come il medium preveda un effettivo canale di ritorno, per ricevere informazioni da parte dell’utente, pur conservando nel complesso una modalità di fruizione di tipo broadcast. Il world wide web è l’esempio perfetto, visto che almeno fino all’avvento dei social network, si è trattato nella stragrande maggioranza dei casi, di consultare informazioni predefinite. Diciamo che qui avviene il cosiddetto passaggio tra il web 1.0 e quello più avveniristico, per l’epoca del web 2.0. Queste sono le basi necessarie per analizzare e commentare le insistenti voci sul metaverso. Come affermato da un interessante articolo apparso di recente sul sito The Vision molti lavori sono cambiati grazie alla funzione di upload dei contenuti video, al fatto che è diventato sempre più semplice e immediato caricare sulle piattaforme i propri video.

L’uso e l’influenza dei new media