L'indotto del calcio: un settore che dà lavoro

Quando si pensa al calcio, l'idea che viene in mente è quella di un match, ossia di 22 persone che corrono su un campo verde all’inseguimento di una palla. Beh, uno sportivo ci vede molto di più di questo, ma solitamente non si va oltre, non si pensa all’incredibile indotto che qualunque tipo di sport nazionale nel complesso genera e soprattutto, almeno qui in Italia, l’indotto creato proprio dal calcio.

Pensiamo a tutte le figure necessarie per mandare avanti una squadra sportiva, dalla gestione economica all’organizzazione degli eventi.

Anche un singolo calciatore, proprio in virtù del suo status, dà modo a tante persone di poter lavorare. Non ci riferiamo solo alle attività legate alla squadra, ma anche a tutti gli eventi che avvengono al di fuori di questa: pensiamo ad esempio alle ospitate in TV o alle pubblicità (profumi, detersivi per la lavatrice e chi più ne ha più ne metta), tutte cose che non vengono organizzate e gestite dal calciatore, ma da un assistente e dai suoi aiutanti.

Calcio e web: un settore che offre molte possibilità

Se fino ad ora abbiamo fatto esempi sui calciatori, vi invitiamo a riflettere su quei lavori che sembrano completamente non connessi al calcio, ma che invece hanno un’attività strettamente legata a questo. Pensiamo ad esempio al settore delle puntate sui campionati, in particolare delle scommesse sulla Serie A , la lega massima del calcio italiano e che, proprio per la sua crescita, ha permesso l’impiego di svariate figure in moltissimi ambiti: dai gestori dei siti di scommesse ai grafici, fino ad arrivare ai pubblicitari.

Nel campo degli influencer e di tutti i rami dell'editoria si va infatti a dar lavoro a un certo numero di professionisti come scrittori, web designer, specialisti in ADV e grafici.

Dalle attività strettamente legate alla squadra ai manutentori

Man mano che ci avviciniamo ai diversi club, ci si rende conto che si tratta di vere e proprie macchine del lavoro.

Non dimentichiamoci che una squadra è un’azienda e che, quindi, ha la necessità di figure che si occupino dell’aspetto fiscale e, visti gli alti fatturati, possiamo immaginare che i professionisti impiegati in questo settore sono svariati. La stessa identica cosa possiamo dire per il settore legale.

Pensiamo a tutti quei manager che si occupano dei diversi aspetti legati proprio alla gestione di un team sportivo e iniziamo ad avere una vaga idea di quante persone siano necessarie per il mantenimento di una tale azienda.

E sì, si parla solo di una vaga idea, perché oltre ai lavori più rinomati , bisogna aggiungere anche gli addetti alla pulizia delle sedi, agli addetti alla sicurezza, agli steward che regolano gli accessi agli stadi e, allargando la visuale, a tutte quelle ditte esterne che, in qualche modo, lavorano grazie al calcio (come manutentori, produttori di abbigliamento e chi più ne ha più ne metta).

Ecco, ora sì che si capisce bene quanto il calcio non sia solamente un gioco, ma è in realtà una macchina produttiva utile anche a livello sociale: da una parte crea lavoro e dall’altra unisce tifosi che sotto la stessa bandiera possono tifare con passione.