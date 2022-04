Da sempre a fianco delle imprese e del territorio in cui opera, la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, aderente al Gruppo bancario Cassa Centrale, ha scelto di ricoprire un importante ruolo nel supporto alle aziende che vorranno accedere ai fondi europei del PNRR.

Le Banche sono infatti chiamate a essere punto di riferimento, stimolando la domanda di investimento e favorendo l’accesso ai fondi, anche tramite attività di consulenza.

Giovedì 14 aprile alle ore 20:30, presso la Direzione Generale della BCC, si terrà il convegno “PNRR a servizio delle imprese piemontesi e le nuove iniziative in ambito FESR”, in collaborazione con il Gruppo Cassa Centrale e la Regione Piemonte. Ai saluti d’apertura lavori di Alberto Osenda - Presidente della Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura e Ivana Gaveglio - Sindaco di Carmagnola, seguiranno gli interventi di Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economico-finanziaria, Patrimonio, Sviluppo delle attività produttive e delle piccole e medie imprese della Regione Piemonte; Paolo Furno, Responsabile Promozione dello sviluppo economico e accesso al credito per le imprese della Regione Piemonte; Luigi Duranti e Michele Bini, Referenti PNRR del Gruppo Cassa Centrale; Cristian Ramaglia, Digital & Innovation Specialist di Warrant Hub (partner del Gruppo Cassa Centrale nella finanza d’impresa Next Generation EU). L’evento verrà moderato da Diego Quaterni, Avvocato e Consigliere del Comune di Carmagnola e Andrea Rolfo, Responsabile Area Crediti della Banca.

L’evento sarà occasione per approfondire i temi legati alle risorse disponibili, per conoscere la tempistica da rispettare per cogliere questa grande opportunità di sviluppo e per esplorare il supporto che la Regione Piemonte, la Bcc di Casalgrasso e Sant’Albano Stura e il Gruppo Cassa Centrale potranno dare a imprese, istituzioni e professionisti, prestando assistenza qualificata lungo tutto l’iter: dalla presentazione dei progetti all’erogazione del contributo.