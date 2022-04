Shopping, saldi e Black Friday: cosa ci dobbiamo aspettare per il 2022?

Quando si parla di risparmio e occasioni non si può fare a meno di pensare al Black Friday, ma anche al suo fratello minore “Cyber Monday”. Perché? Le offerte che si possono trovare durante questi particolari giorni dedicati allo shopping sono davvero tantissime e per la maggior parte risultano essere estremamente convenienti. Le vicende legate al Covid19 e alla relativa pandemia hanno, tuttavia, influenzato il modo di fare shopping, incidendo non poco nelle abitudini della clientela.

Black Friday e impennata degli acquisti online

Quella del Black Friday 2020 è sicuramente l’edizione che ha risentito di più dell’emergenza mondiale legata al Covid, tuttavia, vi sono stati anche aspetti che si potrebbero definire positivi. Quali? I consumatori poco abituati all’utilizzo degli strumenti digitali hanno imparato a sfruttare la tecnologia per acquistare beni di vario genere, dall’abbigliamento al cibo, passando per elettrodomestici, medicinali, utensili e quant’altro. Il lockdown e le relative limitazioni hanno costretto le persone ad aggiornarsi, a evolversi a livello digitale e a mettersi in pari, in un certo senso, con il resto degli utenti europei e non solo.

Tante attività hanno, perciò, assistito a un decollo delle vendite persino durante la pandemia, anche se non tutti i commercianti sono riusciti a mettere a punto delle piattaforme capaci di veicolare le richieste del pubblico verso di sé.

Cosa ci si aspetta dal 2022?

Dopo un 2020 complicato, dato anche dalla difficile situazione finanziaria di tanti utenti, che magari hanno perso il lavoro, si è intravista una ripresa nel 2021 e si rimane ottimisti sul 2022. Le ricerche online del termine “Black Friday” nel 2020, d’altronde, avevano registrato un calo considerevole, di ben il 75% rispetto all’anno precedente, con soli 823.000 click rispetto agli oltre 3 milioni del 2019. Tuttavia, nel 2021 il traffico inerente al Black Friday è risalito, arrivando a circa 1,5 milioni di ricerche, pur non essendo paragonabile a quello del periodo pre-pandemia. Da non dimenticare poi che, al momento, i fatti geo-politici che interessano l’Europa potrebbero interferire sui piani dei commercianti; tuttavia, il Black Friday resta una delle migliori occasioni per chi punta al risparmio.

Black Friday 2022: chi lo aspetta?

Ci si chiede spesso quale sia il profilo del cliente affezionato al Black Friday. Dai dati registrati dal portale di codici sconto Discoup.com, uno dei più noti siti di sconti, è emerso che l’utente tipo è un consumatore “di ritorno”. Cosa significa? Sconti e promozioni del Black Friday portano le persone a visitare nuovamente il sito alla ricerca di nuove occasioni di risparmio. Questo accade poiché il cliente spera che in occasione del Black Friday ci siano degli sconti e quindi che si possa risparmiare qualcosa sui prezzi di listino.

I cosiddetti “nuovi utenti” comunque non sono da meno, dato che nel 2021 le nuove visite è aumentata del +33,58%. Le statistiche non riguardano solamente questa particolare caratteristica, ma si rivolgono anche al sesso e all’età della clientela. Il 2020, ad esempio, aveva registrato un netto calo delle visite femminili, che erano scese a solo il 38% del totale, mentre nel 2021 si è tornati ad avere circa un 50% per uomini e donne. In meritò all’età, il 2020 ha registrato un’attività maggiore da parte delle fasce 25-34 e la successiva 35-44, mentre nel 2021 sono stati i 18-24 a farla da padrone.

A quale conclusione si può arrivare? I dati mutano nel corso degli anni, seguendo le dinamiche sociali, economiche e politiche del pianeta. Ciò che non cambia, però, è la voglia di risparmiare da parte degli utenti e in tanti iniziano a cercare offerte inerenti al Black Friday sin da settembre. Tra queste risultano essere molto interessanti quelle proposte dai grandi shop online, come Amazon, Mediaworld e Nike. Non resta che aspettare il Black Friday 2022 e farsi trovare pronti!