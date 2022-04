"Bisogna trasformare le nostre mediocrità in creatività": l'incontro con Danilo Reschigna

Molti applausi, venerdì sera, 8 aprile, per lo spettacolo al teatro civico di Caraglio intitolato 'Chiedici chi sei'.

Vincitore del Premio Fersen 2021 per la drammaturgia, ha raccontato la storia di Pietro e Paolo, due fratelli che convivono reclusi in una stanza al quinto piano di una casa popolare a Milano e con un ascensore che è quasi sempre guasto. Pietro fa finta di essere in carrozzina, per essere servito in tutto e per tutto dal fratello Paolo, che invece ha veramente difficoltà. Il tutto farcito con bizzarri incontri e simpatiche gag.

"Nella vita io sono un disabile vero, mica solo per finta!" - sorride l'attore Danilo Reschigna - "In scena ho voluto portare questa tematica, cercando di scardinare i luoghi comuni, in primis quel dipingerci come esseri esclusivamente buoni. Non è vero: anche noi possiamo essere cattivi e furbi proprio come tutti gli altri".

Una passione forte quella di Reschigna per la recitazione, attore dal 1981. "Il teatro ti permette di lavorare su te stesso, di riflettere e di trovare ispirazione" - dice - "Bisogna trasformare le nostre mediocrità in creatività. Raccontando la storia ordinaria di un disabile ho voluto toccare anche altre tematiche importanti, quali la famiglia e le relazioni affettive, il sesso, l’amore, la fede. Uno sguardo alla cruda realtà senza pietismi, proprio come penso dovrebbe essere. A cosa diamine servono i pietismi?"

In scena, con Danilo Reschigna, gli attori Angela Cilberti e Ciro Cipriano. Quest'ultimo, dello spettacolo ha curato la regia. Al termine, molte sono state le persone che hanno voluto andare a complimentarsi con il protagonista.

"È unico Danilo" - commenta Maria Silvia Caffari del Teatrino al forno del pane fondato da Giorgio Buridan - "Per il suo modo di raccontare e di essere. Per la sua comicità genuina e coinvolgente, capace non soltanto di farti ridere ma anche di farti interrogare: è per me una vera fortuna averlo conosciuto!"

Lo spettacolo 'Chiedici chi sei' è rientrato nell'ambito de “Il Teatro fa il suo giro – E le risalite”, la stagione condivisa dei Teatri Civici di Caraglio, Busca e Dronero, organizzata da Santibriganti Teatro.