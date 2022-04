Supermoto: domenica appuntamento con il 2° Memorial Enrico Veglia

In concomitanza con il Campionato Mondiale Supermoto, in programma per sabato 16 e domenica 17 sul Circuito Internazionale di Busca, verrà disputata pure la prima prova valida per il Campionato Interregionale Lombardia, Piemonte e Liguria.

In questa occasione i familiari di Enrico Veglia, sfortunato conduttore scomparso due anni or sono per una grave malattia, hanno deciso di premiare nel giorno di Pasqua i protagonisti del Campionato Regionale con un trofeo appositamente realizzato.

Per gli appassionati delle Supermoto vi sarà pertanto l’occasione di vedere in azione, oltre ai protagonisti del Mondiale, anche quelli del Regionale e di assistere alle premiazioni che verranno effettuate per ricordare un pilota molto cordiale e sempre con il sorriso sulle labbra, che tanto ha dato alle Supermoto, potendo inoltre incontrare e scambiare qualche parola con i suoi parenti.