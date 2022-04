Elezioni a Demonte: si sfideranno Giovanni Arata e Adriano Bernardi

Sarà una sfida a due quella per la poltrona di primo cittadino a Demonte.

Il comune della Valle Stura andrà alle urne domenica 12 giugno, due anni prima della scadenza di mandato, a causa della scomparsa prematura del sindaco Francesco Arata, morto nell'ottobre 2021.

Uno dei due sfidanti sarà proprio il fratello dell'ex sindaco, Giovanni Arata, funzionario di banca in pensione, 70 anni appena compiuti. Lo farà con il progetto “Demonte continua”, ricalcando la squadra dell'attuale maggioranza per portare avanti quanto iniziato da Francesco: “La prematura scomparsa di mio fratello ha lasciato tutti sgomenti e disorientati, nello sconforto totale. Vista la manifestazione di affetto tributata al funerale e la pressione e l'invito avuto dal consiglio comunale, ho deciso di continuare la sua opera. L'ho ritenuto doveroso”.

Giovanni Arata vive vicino a Milano, ma il legame con Demonte è un affare di famiglia, paese natale dei nonni paterni e dei genitori: “Demonte è nel mio cuore come lo era per mio fratello. Ho trascorso in Valle Stura tutta la mia infanzia durante le vacanze estive estive, da metà giugno a inizio ottobre. E tornavo sempre a Natale, a Pasqua e per i Santi. Una realtà che conosco bene e che amo. Poi ora sono in pensione e quindi per me è agevole stare lì”.

Nel suo programma sarà centrale la questione variante: “Il momento non è facile. Dobbiamo evitare spinte particolaristiche, occorre avere una visione di insieme, altrimenti non si risolve niente. Quello della variante è un problema di valle, e serve un interesse governativo perchè parliamo di una strada che porta ad un valico internazionale. L'azienda dell'Acqua Sant'Anna alimenta il traffico pesante ma dà lavoro e occupazione. Ripeto, occorre avere una visione di insieme per affrontare i problemi e non un unico punto di vista”.

A sfidarlo sarà Adriano Bernardi, pensionato di 66 anni, ex dipendente Arpa. Già vice sindaco di Bertoldi dal 2006 al 2011, a lungo consigliere e assessore a Demonte, con un'esperienza da consigliere anche a Moiola, a cavallo degli anni '80 e '90.

A sostenerlo la lista civica “Vivere Demonte” che raccoglie i due consiglieri di minoranza Laura Porracchia (ex sindaco) e Sergio Giraudo (uno dei promotori del comitato Sì DAV). Poi c'è Sebastiano Audisio (ex vicesindaco della Porracchia), Patrizia Bruno, Valentina Cibrario Cellin, Emanuele (Meme) Forneris, Enzo Galliano, Luciano Negara, Federico Obino.

“Una lista con persone di tutte le età, dai 20 ai 75 anni, qualcuno con lunga esperienza amministrativa ma anche volti nuovi”, premette Bernardi.

“Il nostro primo obiettivo è quello di provare a bloccare lo spopolamento, fenomeno che purtroppo interessa tutti i comuni montani - dichiara Bernardi -. Vogliamo puntare soprattutto sulla valorizzazione del territorio, diventare attrattivi per riportare giovani imprese e nuove famiglie che si fermino e investano in Demone e in vallata”.

Sulla questione variante: “Discorso complesso. Siamo in attesa che la situazione si sblocchi a livello ministeriale. Non vogliamo un nuovo progetto, altrimenti passerebbero troppi anni. L'attuale progetto è finanziato ed è l'unico che possiamo sostenere. Se saremo eletti, faremo il possibile affinché il problema si sblocchi. Ma la circonvallazione di Demonte è solo uno dei problemi della statale 21, una strada non adeguata al volume di traffico attuale. Un problema di valle da affrontare insieme a tutti gli altri comuni e con l'Unione Montana”.