A Cuneo la giornata della prevenzione dei tumori del cavo orale

In occasione della giornata nazionale per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore del cavo orale, in programma il 21 aprile, promossa dall’Associazione Otorinolaringologi ospedalieri italiani, l’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle aderisce all’iniziativa di sensibilizzazione e di screening clinico effettuando visite gratuite.

La prenotazione è obbligatoria telefonando allo 0171.642250 dalle 14.30 alle 16 dal lunedì al venerdì.

“Fare prevenzione – spiega Silvia Ponzo, direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria dell’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle – significa sensibilizzare e creare consapevolezza riguardo ai comportamenti a rischio, come il fumo, l’abuso di alcool, la scarsa igiene orale, con l’obiettivo di ridurre l’incidenza della patologia.

Fare diagnosi precoce significa migliorare, in modo significativo, l’esito delle cure e consentire interventi terapeutici meno aggressivi per il paziente.

L’iniziativa è rivolta a tutta la popolazione e, in particolare, alle persone che sanno di esporsi a fattori di rischio oppure di avere delle lesioni alla mucosa orale, anche minime, con scarsa tendenza alla guarigione spontanea e che non siano ancora state sottoposte a visita specialistica”.