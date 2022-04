Benemerenza a Laura Colombari: fu nella squadra che diede inizio al "volo" delle “Farfalle Azzurre"

L’incontro è stato un ponte tra il passato e il nuovo della Ginnastica Ritmica.

Sabato 9 aprile al Pala Paietta di Biella, a chiusura del torneo nazionale Gold Junior e Senior, il più importante evento sportivo degli appassionati di Ritmica, dove si sono esibite le "Farfalle" della Nazionale, è stata premiata Laura Colombari saluzzese di origine, ex-ginnasta della squadra italiana, medaglia di bronzo ai mondiali di Cuba nel 1971.

Con le compagne del gruppo, tra le quali Anna Miglietta, figura di spicco nell’ambito della ginnastica ritmica, presente alla manifestazione, regalò la prima medaglia italiana che segnò l’inizio del "volo", 50 anni fa, delle “Farfalle azzurre” che oggi, annoverate tra le migliori ginnaste del panorama internazionale, continuano a volare alto e regalare orgoglio, guidate da Emanuela Maccarani.

La benemerenza firmata dal presidente della Federazione Ginnastica Italia, un riconoscimento alla carriera agonistica e professionale, ha espresso a Laura Colombari la gratitudine per” la meritoria opera svolta nell’ambito della ginnastica”.

L’ex atleta, nell’albo d’oro della specialità, opera attualmente nel settore adulti della Federazione, attraverso le iniziative Golden Age, indirizzate alle persone over 50. “Un settore molto bello con dinamiche molto interessanti”.

Dal 2012 allena la squadra Gym Fly di Torino ( formata da donne tra i 50 e 60 anni) che parteciperà al Golden age Gym, manifestazione internazionale non competitiva a Madeira, in Portogallo, nell’ ottobre prossimo.

“La ginnastica ritmica, come tutta l’attività sportiva è un importate strumento di salute fisica e mentale, senza dimenticare il benessere sociale del suo potere di aggregazione. E, non è solo per i giovanissimi – sottolinea - Anche gli adulti la possono praticare perché sviluppa armonia, coordinazione ed è occasione di stare insieme, condividendo il piacere del movimento e della creazione coreografica".

Ma è una specialità solo per donne? "Non è riservata in esclusivamente al genere femminile, anche se nel nostro paese, contrariamente a nazioni del Nord Europa ad esempio, non conta la presenza di uomini".

Come vede oggi le Farfalle Azzurre? "Sono ragazze stupende, hanno il fuoco dentro e lo trasmettono nelle loro esibizioni. L’ultima a Biella, è stata una esplosione di vitalità, di tecnica e concentrazione, una carica di emozioni. Dietro al loro sorriso che a qualcuno può sembrare un po’ forzato ( ma è la tensione della gara) c’è la convinzione di fare la cosa che amano. Anche se alle spalle c’è una vita dura, con molte ore all’allenamento al giorno. Chi non ha passione per questa disciplina, abbondona presto la strada".

Cosa ci vuole? “Certamente una abilità naturale, scioltezza, coordinazione e ritmicità. Un forte temperamento anche da piccole, con tanta voglia di faticare. E magari all’inizio, nonostante tutto si può anche non avere un riscontro positivo. A volte la giura castiga e bisogna saper affrontare delusioni e difficoltà, sostenuti dall’allenatrice e dai genitori. Dico sempre alle persone che praticano questo sport: nel momento in cui non vi divertite più lasciate perdere".

Come eravate rispetto alle Farfalle della Nazionale di oggi? "Sicuramente c’era anche in noi tanta passione. Rispetto alle ginnaste di adesso ( 14 – 16 anni e si inizia già a sei ) noi avevamo più anni. Allora frequentavamo l’Isef ( l'Istituto superiore di educazione fisica, istituto universitario parificato che a partire dal secondo dopoguerra ha formato gli insegnanti di Educazione fisica: l’attuale Scienze Motorie ) e si cercava, in Italia, di fare una squadra per l’agonismo che non esisteva. Eravamo una decina da varie regione di Italia. Abbiamo iniziato a gareggiare nel 1967 ai Campionati del mondo a Copenhagen, poi nel 1969 a Varna in Bulgaria e nel 1971 abbiamo vinto il bronzo a Cuba".

Fu l’inizio del "volo" azzurro.

.