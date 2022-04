La verzuolese Elena di Trani vince il contest “Soul on Pole” e accede ai Mondiali di Pole Dance

Non si ferma l'ascesa di Elena di Trani, ballerina e performer di 35 anni che vive a Verzuolo. Nel fine settimana ha vinto il primo premio Senior Expert al contest “Soul on pole”, categoria “Story Telling”. Si tratta di una competizione internazionale di pole dance che si è svolta a Modena sabato 9 e domenica 10 aprile. Una medaglia che le vale l'accesso, per la seconda volta, al World Pole Art: i mondiali di pole dance che dovevano tenersi in Canada a giugno 2020 e rinviati causa Covid.

“Sono molto grata per questo traguardo – scrive la performer sui social -. Creare questo pezzo per me è stato emotivamente molto pesante. Chi mi conosce bene sa quanto io sia sensibile. Ho pianto tutto il giorno, quindi non posso che dire grazie. Grazie Erika Esposito che ci dai la possibilità di esprimerci su quel palco, tu sei la prima che merita complimenti per tutto. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato da lontano e da vicino.Grazie alla mia indispensabile sorellina Lisa Mozzone. Grazie al gruppo fantastico con cui mi sono divertita e ansiata per due giorni. Grazie Karlotta SmirnovSmirnov per avermi realizzato il costume e per il tuo affetto. Grazie ai fantastici giudici. Sono felice di essermi buttata e di averci messo il cuore come sempre ma stavolta un pochino di più. Mi tengo cara anche la classificazione ai prossimi mondiali... Chissà che non ci si riprovi”.

Elena di Trani si avvicina alla danza all’età di 12 anni e frequenta l’Accademia di danza classica del Teatro Nuovo di Torino superando gli esami annuali con ottimi voti. Ha studiato svariate discipline: danza contemporanea, hip hop, dancehall, videodance e danza del ventre. Dopo qualche anno inizia a studiare le discipline aeree cerchio e tessuti, entrando a far parte di una compagnia circense torinese con la quale lavora in tutta Italia con spettacoli e show. Poi si avvicina alla pole dance e ne rimane talmente affascinata da decidere di specializzarsi e insegnare la disciplina.

Prende regolarmente il diploma nazionale di insegnante di pole dance di primo e secondo livello rilasciato dall’ Acsi che la iscrive nell’albo italiano insegnanti .

Inizia a partecipare alle competizioni nazionali e internazionali con ottimi risultati. Nel 2019 è prima classificata al contest internazionale “Soul on pole”, poi seconda classificata “Miss pole dance Italia 2019” - categoria Professional, prima classificata “Soul on pole 2020”, e ancora seconda classificata “Pole art 2021”.

Si diploma inoltre come ufficiale di gara Csen ed esordisce giudicando i campionati italiani di Pole sport '21 e la Coppa Italia Csen '21.