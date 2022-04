Lions Club Saluzzo-Savigliano a favore della Banca degli Occhi Lions MJ di Genova

Lunedì 11 aprile 2022 il Lions Club Saluzzo-Savigliano a cura del Consigliere dell'Associazione Amici della Banca degli Occhi Melvin Jones e Office Distrettuale Daniele Poma ha organizzato un interessante incontro a favore della Banca degli Occhi Lions MJ di Genova al fine di far conoscere in modo approfondito la sua mission, i metodi ed i risultati di quello che è da sempre un service di rilevanza Nazionale di Lions Clubs International.

La Banca degli Occhi Lions MJ è un'organizzazione non a scopo di lucro, è iscritta nell'elenco delle Banche dei Tessuti certificate dal Centro Nazionale Trapianti ed è la prima Banca degli Occhi Lions in Europa, l'unica in Italia nonchè un'eccellenza in campo oftalmologico.

Il risultato dell'impegno svolto è sempre molto positivo, in quanto dall'inizio del 1997 allo scorso anno sono state processate più di 6700 cornee e ciò ha permesso oltre 3700 trapianti a persone non vedenti e, nonostante le difficoltà dovute al lockdown causate dall'epidemia covid 19 ancora in corso, nel 2021 ha avuto un incremento del 15% dei pazienti trapiantati.

L'evento si è svolto a Cherasco presso il Ristorante "La Porta delle Langhe". I relatori della serata sono stati: il Colonnello Michele Zimei, Presidente dell'Associazione degli Amici della Banca degli Occhi Lions MJ e la Dott.ssa Chiara Bonzano, MD, PhD, FEBO (Fellow of the European Board of Ophthalmology), Dirigente Medico presso la Clinica Oculistica dell'Ospedale Policlinico San Martino di Genova.

E' fondamentale sensibilizzare il comune cittadino alla cultura della donazione perché con un piccolo gesto, come l'espianto delle cornee, si può donare la vista a chi per infortuni o per patologie non ha più la possibilità di vedere e necessita di un trapianto di cornea per tornare ad una vita normale.