Rifreddo, inaugurata la panchina gigante donata da Davide Borello in ricordo della mamma

Anche i rifreddesi hanno ora a disposizione una panchina gigante. La stessa è, infatti, stata inaugurata negli scorsi giorni alla presenza di numerosi amministratori comunali e di un nutrito pubblico. Curiosa ed anche commovente la storia che ha portato il vice-sindaco Elia Giordanino a tagliare il nastro della nuova struttura. La panchina gigante è stata, infatti, realizzata non dal Comune come si potrebbe pensare ma dal rifreddese Davide Borello che, in ricordo di sua mamma, ha poi deciso di metterla a disposizione della collettività. Collettività che ha apprezzato molto il gesto ed anche potuto notare come la bella piazza della parrocchiale di San Nicolao (la Gesia veja per i rifreddesi) sia davvero una location che valorizza la panchina permettendo dalla stessa di godere del panorama dell’intera media Valle Po. Ritornando alla cerimonia inaugurativa dopo il taglio del nastro non è mancata la benedizione da parte del parroco cittadino don Angelo Vincenti ed alla fine un bel momento conviviale per suggellare il tutto.

"È stata - commenta il vice sindaco - davvero una bella giornata per cui come amministratori e come cittadini dobbiamo un ringraziamento speciale a Davide e alla sua famiglia”.

Dichiarazione che dimostra la soddisfazione degli amministratori comunali per essere riuscirti, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza nella progettazione e riqualificazione degli spazi pubblici, a valorizzare ancora una volta un aspetto peculiare del proprio territorio.