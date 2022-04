Uova di Pasqua per sostenere gli Alpini di Moretta

Non solo pandori e panettoni per Natale, ma anche uova pasquali: l'azione solidale e di autofinanziamento degli Alpini di Moretta non si ferma.

250 grammi di uova di cioccolato al latte o fondente senza glutine sono promossi a 10 euro. Gli Alpini morettesi non possono ancora dare il via a tutte quelle attività che erano alla base dell'autofinanziamento delle sezioni ed allora quell’iniziativa nata tre anni fa a scopo prettamente solidale, si è trasformata anche in una forma di auto aiuto e la gente ha ricambiato con generosità a tutto quanto ha ricevuto dagli alpini negli anni.

“L’uovo dal cuore alpino” è un'iniziativa organizzata a livello nazionale. Nei giorni scorsi il gruppo alpini di Moretta ha consegnato l’uovo di Pasqua “dalla penna nera”ai soci più anziani nel corso di una piccola cerimonia cui è stato invitato anche il sindaco Gianni Gatti.