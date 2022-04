Mek&Phebe tattoo e Cuneo Volley una collaborazione indelebile

Prosegue la partnership tra il Cuneo Volley e Mek&Phebe tattoo di C.so Santorre di Santarosa n.20 a Cuneo, molto più di un semplice studio di tatuatori!

All’originalità e al calore con cui si viene accolti, si aggiunge l’Arte su tela e non solo; il salotto dello studio cuneese diventa spazio espositivo per opere artistiche ed ospita mostre periodiche che chissà, potranno sicuramente essere d’ispirazione per la realizzazione di tattoo.

I titolari Mattia e Federica: «Mek&Phebe tattoo, presente da 17 anni nel panorama del tatuaggio piemontese, di cui ben 12 a Cuneo, è entusiasta di proseguire la collaborazione al fianco del Cuneo Volley. Alla seconda stagione siamo sempre felici di fare il tifo per la squadra della nostra città e facciamo un grande in bocca al lupo ai nostri amici pallavolisti. Vi aspettiamo nel nostro studio».

Lo studio Mek&Phebe tattoo offre molti servizi di tatuaggio, piercing, trucco permanente, consulenza e progettazione personalizzate. Federica e Mattia, insieme al loro team giovane e frizzante, sono sempre pronti a rendere unici i propri clienti. In questi anni si sono contraddistinti per la loro professionalità e igiene, fondamentali in questo tipo di attività.

Non da meno la loro umanità e solidarietà come dimostra la splendida iniziava lanciata per supportare la Croce Rossa ucraina: SABATO 16 APRILE dalle ore 10.30 alle ore 19.00 tutti i tatuatori saranno a disposizione per il “WALK IN NO WAR DAY”, un evento aperto a tutti dove per l’intera giornata si realizzeranno tatuaggi a offerta libera e l’intero ricavato andrà devoluto a Ukrainian Red Cross e UNHCR.

Per info 366.2888056 oppure profilo Instagram @mek_phebe_tattoo_studio_cuneo