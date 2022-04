Volley A1F. All'indomani della strepitosa vittoria con Novara, il ds cuneese Primasso gongola: "Emozione fortissima" (VIDEO)

Il giorno dopo la splendida cavalcata vincente della Bosca S. Bernardo Cuneo contro Novara in gara-2 dei Quarti di finale playoff, abbiamo voluto incontrare il direttore sportivo della società biancorossa, Gino Primasso, per analizzare a mente fredda il prestigioso successo della sua squadra.

Per registrare la nostra videointervista abbiamo scelto la splendida cornice di Piazza Galimberti, simbolo dell'entità di quanto Cuneo sia sportivamente riuscita a compiere ieri sera al palasport.

È un Primasso ancora euforico quello che risponde alle nostre domande. "Non ho ancora metabolizzato quanto successo ed onestamente non intendo farlo per un po' di tempo - dice - Le ragazze ci hanno regalato emozioni fortissime, in netto contrasto a quanto abbiamo provato in gara-1 a Novara. Quindi, me le voglio godere a lungo".

Primasso elogia subito la rosa di coach Pistola: "La Igor non ci ha regalato niente, sono state le nostre ragazze a dimostrarsi battagliere. Giocare contro Cuneo ieri sera non sarebbe stato facile per nessuno: battevamo bene, difendevamo tutto e muravamo meglio di loro: difficile vincere quando l'avversario si esprime così".

Proprio per questo, in società si considera il 3-1 inflitto a Novara come un risultato storico. Il ds. biancorosso: "È stata una grande gioia, quasi più per come successo che quanto successo. Il nostro libero (Ilaria Spirito, mvp dell'incontro N.d.R.) ha fatto due difese sulla prima palla della partita, continuando con la stessa intensità fino alla fine. Per un attaccante non riuscire a mettere palla a terra è la cosa più frustrante e ciò manda in confusione tutta la squadra. Il loro allenatore le ha provate tutte, arrivando a cambiare la palleggiatrice, ma l'intensità di gioco da parte nostra le ha demolite moralmente".

Se c'è una persona che non ha mai avuto perplessità circa la bontà del gruppo, anche dopo la debacle di sabato scorso in gara-1, è l'allenatore Andrea Pistola, che al termine di gara-2 ha specificato: "Mai avuto dubbi, almeno io".

Chiediamo a Gino Primasso se questo significhi che in società qualcuno storceva il naso. "Mai visto un gruppo più unito, con un obiettivo unico. Teoricamente si gioca tutti per vincere, ma in pratica gli eventi possono far cambiare le cose e, magari anche inconsapevolmente, prevalgono simpatie ed antipatie personali. Invece questo gruppo ha sempre giocato al massimo, nel ben e nel male. Questa vittoria non deve oscurare, ma esaltare ciò che si è fatto prima".

A Primasso, come già con coach Pistola dopo gara-1, abbiamo chiesto come si resetta una prestazione, positiva o negativa che sia, per arrivare a giocarsi una semifinale contro uno squadrone come quello di Novara. "Intanto gli obiettivi sono diversi. La Igor è stata costruita per vincere lo scudetto, noi per migliorare la stagione precedente. Onestamente spero non si resetti nulla, continuando ad interpretare la partita allo stesso modo, alla fine vincerà chi farà meglio".

Nonostante resti da giocare quella che a questo punto è diventata la partita più importante della stagione, chiediamo al direttore sportivo eventuali movimenti di mercato per la prossima stagione, consapevoli che la Bosca S. Bernardo Cuneo è molto attiva su questo fronte.

Ovviamente Gino Primasso tiene le carte coperte: "Non è il momento giusto per parlare di mercato, anche se lo fanno in molti, qualcuno fin da dicembre. Posso solo dire che è nelle nostre intenzioni costruire una squadra anche più forte di questa: quanto non lo so, ma ci proveremo e le basi ci sono".

Nonostante il riserbo tenuto dal direttore sportivo, nell'ambiente le voci circolano. Per costruire una squadra il primo tassello, come sempre, è l'allenatore. Che non sarà più Andrea Pistola: in società le bocche sono cucite, ma è ormai certo che il tecnico marchigiano la prossima stagione lascerà Cuneo per sedersi sulla panchina di Casalmaggiore.

Chi lo sostituirà? Anche se manca l'ufficialità (e naturalmente dalla società non arrivano conferme), ironia del destino, ad allenare la Bosca S. Bernardo Cuneo sarà l'ex coach di Novara Luciano Pedullà, ct della nazionale rumena dal 2019 con la quale ha vinto la European League lo stesso anno della nomina ed attualmente direttore tecnico della Scuola di Pallavolo di Orago, in provincia di Varese.

Ma questa è una pagina tutta da scrivere. Intanto vi proponiamo l'intervista completa a Gino Primasso nel video a seguire.