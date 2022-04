Volley femminile A1 - Novara cade a Cuneo, Bonifacio: "In gara tre servirà una prestazione diversa"

La forte Igor Gorgonzola Novara è costretta alla resa sul campo della Bosca S.Bernardo Cuneo e dovrà imporsi in Gara 3, di fronte al proprio pubblico, per approdare in semifinale playoff.

Novaresi travolte dalla grande prestazione di Cuneo, praticamente perfetta, come evidenziato da coach Lavarini e da Sara Bonifacio nel post partita.

Stefano Lavarini (allenatore Igor Gorgonzola Novara): “Cuneo ha messo in campo quello che ci aspettavamo, un grande orgoglio e una difesa strepitosa, mettendo più coraggio nei colpi rispetto a gara uno. Noi non siamo stati capaci di fronteggiare la prestazione delle nostre avversarie, ora servirà leccarsi le ferite in fretta perché dobbiamo qualificarci per le semifinali e dobbiamo essere consapevoli che loro anche a Novara metteranno di nuovo in campo tutto questo”.

Sara Bonifacio (centrale Igor Gorgonzola Novara): “Loro hanno messo in campo una prestazione eccezionale in difesa, noi abbiamo perso lucidità e non siamo mai riuscite a imprimere il nostro ritmo. Ovviamente in gara tre servirà una prestazione diversa, giocheremo in casa e dovremo sfruttare il fattore campo e per il resto servirà una reazione d’orgoglio, per dimostrare che non siamo quelle di questa sera”.