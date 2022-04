Castagnito, per il Sabato Santo torna il rito dei suonatori di conchiglie

Negli ultimi due anni hanno dovuto suonare dalle finestre e dai balconi delle proprie case.

Finalmente quest’anno gli appassionati suonatori di conchiglie marine potranno ritrovarsi in presenza, sabato 16 aprile, per la tradizionale suonata sul belvedere del Castel Verde di Castagnito. Rinnovando così il rito storico che vede, attraverso il suono delle conchiglie anziché quello delle campane della parrocchiale di San Giovanni Battista, l’annuncio, allo scoccare delle 12 del Sabato Santo, del lutto per la morte di Gesù.