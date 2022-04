Nazar, bambino ucraino di 10 anni, è tornato a giocare a calcio con l'Ac Cuneo 1905 Olmo

Tra questi c'è Nazar, che è arrivato qui a Cuneo dalla zia. E' stato portato in casa del'AC Cuneo 1905 Olmo da un dirigente ed è stato tesserato quasi subito. L'accoglienza deve poter essere un ritorno, il più possibile, ad una normalità di vita. La scuola, lo sport, gli amici: tutte cose fondamentali per qualunque bambino.

Una storia che, per fortuna, non è un caso isolato, ma che riprendiamo perché racconta di normalità, quella strappata a questo bambino di 10 anni e a centinaia di migliaia di persone, costrette a fuggire dalla guerra.

Il dirigente Valter Vercellone evidenzia come sia anche un buon giocatore. "E' fisciamente portato, alto e forte. E gioca bene. Siamo stati contenti di farlo entrare in squadra. Non abbiamo fatto niente di speciale. Per noi è stato un sì immediato. E' una cosa bella per lui e per tutti i ragazzi della squadra, che lo hanno accolto con entusiasmo, assieme al mister. Ha la maglia, ora è uno dei nostri".

"Sicuramente un bel segnale - ha commentato il presidente Mauro Bernardi - che dimostra che lo sport non ha confini! Siamo felici ed orgogliosi di aver Nazar tra le nostre fila! Benvenuto!"