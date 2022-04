Ecoreati, la soddisfazione di Giorgio Bergesio: "Made in Italy eccellenza riconosciuta ma sempre in pericolo"

"Approvato all’unanimità in commissione Ambiente il disegno di legge della Lega che prevede l’estensione al settore agricolo e agroalimentare delle competenze della commissione parlamentare di inchiesta sugli Ecoreati. La scelta di procedere in sede deliberante ha consentito un percorso accelerato per l’approvazione di questo ddl, che potrà così passare ora alla Camera per arrivare all'approvazione definitiva in tempi brevi ed affidare alla commissione Ecoreati una competenza importante per contribuire alla tutela di ambiente e salute e per dare un fondamentale supporto ad un settore produttivo che è strategico per l’economia nazionale".



Lo dichiara in una nota il senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega in Commissione Agricoltura, firmatario del provvedimento.



"Il Made in Italy è un’eccellenza riconosciuta nel mondo, ma costantemente minacciata da chi ottiene profitti da attività illecite, che vanno dalla contraffazione alle frodi alimentari, dal lavoro nero al riciclaggio. Attraverso questa estensione di competenze, la commissione non solo potrà agire nell’interesse dei cittadini per una maggiore tutela della salute, del lavoro e dell’ambiente, ma anche salvaguardare il Made in Italy e le nostre eccellenze sul fronte economico e della concorrenza sleale" prosegue Bergesio.



"Su questo provvedimento, ampiamente condiviso da tutte le forze politiche oltre che dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni di categoria del mondo agricolo, c'è già stata una positiva interlocuzione anche con il presidente e numerosi componenti della commissione Ambiente di Montecitorio - conclude il senatore - . Attendiamo quindi fiduciosi un’approvazione rapida da parte della Camera, che chiuderà il cerchio su questa iniziativa e darà il via alla nostra proposta”.