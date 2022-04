"Le menzogne del consigliere Gorgo, nonchè candidato a sindaco" (lettera)

Leggiamo le considerazioni sui sottopassi e non possiamo che rimanere attoniti. Tante parole riconducibili a mediocrità, approssimazione ed una palese malafede.

Si tratta unicamente di un procedimento nell’ambito del quale la stessa Provincia sulla base di ulteriori approfondimenti presentati da RFI e condivisi altresì dalla Regione Piemonte, ha ritenuto che il progetto avesse le caratteristiche per non essere sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale.

Le modifiche apportate al progetto originario da RFI, anche perorate dal nostro Ente e condivise con la stessa Provincia, nell’ambito delle ordinarie interlocuzioni, hanno portato alla soluzione più rapida e alla possibilità di risolvere un problema che da oltre 40 anni affligge il territorio comunale.

Pur comprendendo l’opposizione a questo progetto da parte dei consiglieri Gorgo, Inverso, Maero, Bergia è stucchevole ritenere che un mezzo in condizioni di emergenza (ambulanza, Carabinieri, Vigilidel fuoco) debba comunque rispettare i limiti di velocità così facendo venir meno l’intervento di soccorso cui il mezzo è chiamato.

Ancor più paradossale sarebbe il rinunciare alla realizzazione dell’opera in virtù della necessità di porre a carico dell’Ente le pompe utili a prevenire gli allagamenti in caso di emergenza, nel caso queste dovessero essere di competenza del nostro Comune.

Siamo certi che i cittadini che da “forse” troppo tempo attendono una soluzione alle soste, al contenimento di emissioni inquinanti caratterizzanti l’area non possono che accogliere, come noi, con entusiasmo il risultato che la nostra Città ha raggiunto.Ancora una volta i già citati Consiglieri comunali e la candidata Sindaco si confermano il “comitato del NO”: NO allo spostamento dell’isola ecologica, NO alla realizzazione di sottopassi, NO alla pista ciclabile, NO alla regolamentazione della velocità in città finalizzata alla messa in sicurezza di pedoni e ciclisti, e tanti altri NO.

Ci rammarica trovarci ad essere soli per il SI’ alla transizione ecologica, il SI’ al rispetto delle volontà dei cittadini, il SI’ alla sostenibilità soprattutto per le fasce deboli della popolazione.

L'Amministrazione comunale di Racconigi