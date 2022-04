Alluvione 2019: alla Granda 3,6 milioni di euro per gli interventi di ripristino

Sono 43 gli interventi per le opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni di ottobre e novembre 2019 nella provincia di Cuneo, per i quali sono stati sbloccati da Roma 3,680 milioni di euro.



Tali somme fanno parte del sesto pacchetto di contributi da 12,4 milioni per 132 interventi che la Regione Piemonte destina ai Comuni, alle Province per realizzare lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio e ricostruzione, con priorità per gli interventi di difesa del suolo da frane e caduta di massi, di ripristino delle opere di edilizia comunale, della viabilità e igieniche, di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua.



Di seguito l'elenco degli interventi:

. BASTIA MONDOVI' - Stabilizzazione fondo stradale e realizzazione drenaggio s.c. Montechiaro

. BROSSASCO - Consolidamento SC Castello, S.Mauro E Borgata Canova

. CARRU' - Lavori di regimazione acque superficiali e consolidamento scarpate lungo la s.c. Strada Stazione

. CASTELLETTO UZZONE - Ripristino viabilità Strada Comunale Rua e sistemazione idraulica del T. Uzzone per la messa in sicurezza dell'area artigianale

. CASTELNUOVO DI CEVA - Frana loc. Piantelli

. CASTIGLIONE TINELLA - Ripristino viabilità e messa in sicurezza s.c. Valle Bera

. CORTEMILIA - Interventi di ripristino e sistemazione idraulica del T. Uzzone (da ponte sc Rigosio allo sbocco in Bormida)

. COSSANO BELBO - Consolidamento e messa in sicurezza s.c. Santa Libera

. DRONERO - Consolidamento scarpata di valle lungo la s.v.u.p. Picco San Michele e consolidamento scarpata di valle lungo la s.c. Santa Maria

. GARESSIO - Ripristino sedime stradale sc. Quazzo- Colle San Bernardo

. GORZEGNO - Ripristino e messa in sicurezza sc Loc Sargenti, interventi di ripristino e messa in sicurezza della sc Pianelle-Valei e sistemazione idraulica fiume Bormida per la messa in sicurezza del depuratore comunale e del ponte della sc Loc Sargenti

. LEVICE - Interventi di sistemazione idraulica del fiume Bormida in corrispondenza del ponte sulla sp 53

. LISIO - Aggravamento smottamento scarpata di valle strada comunale Via Casazza (dissesto novembre 2016) e ripristino sezione di deflusso rio della Chiesa

. MANTA - consolidamento s.c. San Leone

. MARSAGLIA - Opere di sostegno versante a valle frazione S.Bartolomeo - Toninetti e ripristino movimento franoso s.c. San Rocco Loc.Galli Paolazzo

. MONESIGLIO - Interventi di ripristino e messa in sicurezza del ponte sul Bormida della sc Novelli

. MONTALDO DI MONDOVI' - Realizzazione di opere di sostegno e consolidamento in diversi punti della piattaforma stradale della strada intercomunale Montaldo Mondovì-Roburent, dei Vernagli (anche in comune di Roburent) e regimazione acque mediante realizzazione di cunette, rirpistino cedimento piattaforma stradale e scarpata di valle s.c. delle Miniere, fraz. Sant'Anna Collarea

. MONTEU ROERO - Consolidamento fabbricato comunale

. ORMEA - Ripristino e messa in sicurezza transito s.c. per Villaro (loc. San Mauro)

. PAESANA - s.c. Ruà Di Per realizzazione di opere di sostegno della massicciata regimazione acque meteoriche sgombero del materiale per ripristino sezione idraulica di deflusso

. PAGNO - Piazza Mercato ripristino muro di controriva

. PEZZOLO VALLE UZZONE - Interventi di messa in sicurezza della sc Pezzolo – Rio Torre – Ponti mediante adeguamento tracciato

. PIOBESI D'ALBA - Interventi di riassetto idraulico sul torrente Riddone

. ROBURENT - Sistemazione ponte s.c. Zitella-Manere, (fraz. Pra) completamento

. ROCCABRUNA - Consolidamento scarpata di monte e regimazione acque superficiali lungo la s.c. B.ta Grangia

. ROCCHETTA BELBO - Ripristino s.c. Surie

. SAMPEYRE - S.C. consolidamento borgata Puy

. SANTO STEFANO BELBO - Ripristino viabilità s.c. Robini e consolidamento scarpata di valle s.c. Torre (due tratti)

. SCAGNELLO - Realizzazione opera di sostegno della s.c. Fornaci

SOMANO - Interventi di messa in sicurezza della sc di accesso alla Regione Piantezzo

. VILLAR SAN COSTANZO - Opere di consolidamento banchina stradale, scarpata di valle e regimazione acque della s.c. San Costanzo al Monte e ripristino muro di contenimento di valle lungo la s.v.u.p. Via Vecchia Rivoira

. PROVINCIA DI CUNEO - Ricostruzione soglie di fondo sul Varaita SP 129 in comune di Scarnafigi e Monasterolo di Savigliano e manutenzione alveo nell’intorno del ponte Varaita SP 161 in comune di Verzuolo e Costigliole Saluzzo, realizzazione di opere di sostegno e consolidamento sede stradale SP 302 in località Luscheia, realizzazione opere di sostegno e consolidamento corpo stradale lungo la SP 111 in comune di Camerana e opere di sostegno e ripristino corpo stradale lungo la SP 295 in comune di Saliceto e Camerana



Si tratta del sesto pacchetto di contributi che la Regione Piemonte destina ai Comuni e alle Provinceper realizzare gli interventi individuati. Il presidente della Regione Piemonte e l’assessore regionale alla Difesa del Suolo e alla Protezione Civile sottolineano come la Regione sia sempre attiva nel reperire le somme da destinare alle Amministrazioni locali per gli interventi. A pochi giorni di distanza del corposo finanziamento da 66 milioni per le spese legate all’alluvione del 2020 è infatti ora disponibile questo ulteriore stanziamento, che va a coprire la necessità dei Comuni, soprattutto i più piccoli, che non hanno bilanci sufficientemente capienti per coprire le spese per lavori che si rivelano spesso determinanti per la vita quotidiana della comunità.



Nei prossimi giorni i Comuni e le Province riceveranno dagli uffici tecnici regionali la comunicazione con la richiesta della documentazione necessaria per ottenere l’erogazione del contributo.