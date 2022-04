Bra celebra il 25 aprile: il programma delle iniziative

“La Costituzione è l'anello al dito posto dalla Resistenza alla Repubblica".

Le parole di Giovanni Arpino inaugurano il calendario di iniziative organizzate dalla Città di Bra in occasione del 77esimo anniversario della Liberazione del territorio italiano dall’occupazione nazi-fascista.

Si parte giovedì 21 aprile, alle 10 nella Sala auditorium del centro “Arpino”, in largo della Resistenza, dove si svolgerà l’incontro con lo speaker radiofonico e regista della pellicola “2 Febbraio 1945” Filippo Ariaudo. L’evento, organizzato dall’Istituto superiore “Velso Mucci”, è rivolto alle scuole cittadine.



La celebrazione pubblica è in programma lunedì 25 aprile, alle ore 11 in piazza Caduti per la Libertà. E’ previsto l’intervento del sindaco Gianni Fogliato e delle autorità presenti; a seguire, esibizione della banda cittadina “Giuseppe Verdi”.



In serata, alle ore 21 al Cinema Impero, verrà proiettato il docufilm “Bella ciao” della regista Giulia Giapponesi. La pellicola racconta i misteri, la genesi e la storia della canzone della Resistenza, che riappare ovunque si combatta contro l’ingiustizia. Un canto inarrestabile, oggi patrimonio dell’umanità nella lotta per la libertà. Ingresso gratuito.

Il programma del 25 Aprile è organizzato dal Comune di Bra in collaborazione con l’Anpi. Per maggiori informazioni www.turismoinbra.it – turismo@comune.bra.cn.it - tel. 0172 430185.