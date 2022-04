Cosa farà il futuro sindaco di Cuneo per la realizzazione della pedacola definitiva sul Gesso?

La passerella ciclopedonale sul Gesso è ciò che chiede il nostro “Comitato per il ripristino del collegamento storico Cuneo-Boves” e tra gli amministratori nessuno si è mai detto contrario ma, dopo anni che se ne parla, ancora mancano dei passi concreti.

Il guado provvisorio ha svolto bene la sua funzione in quest’inverno anomalo ma, come è già successo in passato, in ultimo a settembre dello scorso anno, può essere danneggiato e reso inutilizzabile anche da normali precipitazioni.

La passerella era già stata inserita lo scorso anno tra le proposte progettuali da finanziarsi con il PNRR, ma per qualche ragione (che non dipenderebbe da Cuneo) non si procederà su questo canale. Ora una nuova possibilità è data dai diversi bandi previsti a breve e l’amministrazione comunale di Cuneo, sebbene in scadenza, si è impegnata ad avviare la pratica per il reperimento dei fondi necessari per la progettazione e realizzazione di un attraversamento stabile. Di questo abbiamo avuto rassicurazione nell’incontro del 30 marzo

Ora rivolgiamo la domanda a ciascun candidato a Sindaco per Cuneo:

“Quali energie vorrà dedicare alla “Pedancola” la nuova Amministrazione Comunale che sarà in carica dalla prossima estate?”

Questo domandiamo, in considerazione dell’interesse dimostrato dal numero sempre crescente di persone che a piedi, in bici o a cavallo percorrono questo attraversamento in ogni stagione.

L’impegno del nostro Comitato continuerà come sempre; con costanza cercheremo di stimolare le Amministrazioni pubbliche ad adoperarsi per ridare al territorio quell’attraversamento storico che risale a tempi lontani ma che conserva un fascino ancora oggi e offre a tutti, dalle famiglie agli sportivi, l’opportunità di usufruire della rete di sentieri di entrambe le sponde del Gesso