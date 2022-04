Cuneo abbandona le barriere architettoniche: presentato il piano di eliminazione PEBAS

Ha coinvolto un totale di 52 edifici pubblici, 35 realtà di edilizia scolastica, 38 impianti sportivi, 11 cimiteri e 60 aree verdi attrezzate della città di Cuneo lo studio - realizzato dagli studi Sintagma e SVM - compreso nel PEBAS, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche e sociali.



Il piano è stato presentato nella sua interezza nella serata di ieri (13 aprile) alle commissioni I^ e V^, e alla presenza degli architetti dei due studi e di una rappresentanza del "Bianchi-Virginio" di Cuneo (i cui alunni e gli insegnanti sono stati coinvolti nel progetto).



"Il PEBAS è un documento che si prefigge di aiutare nella rimozione delle barriere architettoniche e sensoriali della città mappando le situazioni di criticità sugli edifici comunali, e definendo linee d’intervento che guardano al raggiungimento di una maggiore accessibilità. Tutti concetti che consideriamo importanti sin dal nostro programma di mandato" ha detto l'assessore Marco Vernetti.



"Si tratta di un documento di carattere pianificatorio, che si unisce a quelli già esistenti come il PUMS e il piano del traffico, che serviranno a orientare le azioni dell’amministrazione - ha proseguito - . Nel processo di mappatura abbiamo coinvolto le associazioni del terzo settore e i comitati di quartiere per definire i principali bisogni concreti, e un contributo fondamentale è stato dato dal 'Bianchi-Virginio'".



"Il percorso di definizione del PEBAS è partito subito come lavoro interassessorile che ha visto coinvolti gli assessorati alla città accessibile e alle politiche sociali sul tema dell'inclusione - ha aggiunto l'assessore Patrizia Manassero - . Un percorso importante: le barriere, nella quotidianità, si finisce per non vederle fino a quando non ci si trova a scontrarcisi contro".



L'approvazione del PEBAS dovrà necessariamente passare in consiglio comunale, in programma per i giorni di giovedì 28 e venerdì 29 aprile.



Il 70% degli edifici pubblici con accessibilità ottima

Il piano per come presentato presenta una scheda di censimento per ogni immobile e area, con riportate la localizzazione dell’intervento e il risultato del censimento e del questionario realizzato dagli alunni. E' stata considerata l’accessibilità degli spazi esterni all’immobile, la presenza di posti auto riservati e di percorsi accessibili, l'accessibilità degli spazi interni ma all’aperto, lo stato dell'ingresso dell’edificio, la parte sensoriale interna e l'accessibilità e l'utilizzo concreto di ogni piano. Per ciascun indicatore sono stati valutati i livelli d'inclusività, oltre a conferire una valutazione generale conclusiva.



Non solo. Il piano presenta anche una definizione di linee d'intervento, divise proprio secondo gli indicatori presentati. Ovviamente le definizioni di priorità verranno date nella stesura dei piani delle opere pubbliche.



Secondo quanto riportato nelle slides presentate in commissione gli edifici pubblici della città di Cuneo presentano per il 69% un'accessibilità ottima, buona per il 15%, limitata per il 6% e scarsa per il 10%. L'edilizia scolastica presenta accessibilità ottima per il 23%, buona per il 57% e limitata per il 20%. Gli impianti sportivi della città ottima per il 21%, buona per il 42%, limitata per il 21% e scarsa per il 16%. I cimiteri ottima per il 36% e buona per il 64%. Infine, le aree di verde attrezzato presentano un'accessibilità ottima al 53%, buona al 27% e limitata al 20%.



Le linee d'indirizzo per interventi 'attivi' riportate dal piano vanno dalla creazione di posti auto riservati alla costruzione di rampe e scivoli, dall'adeguamento delle dimensioni di porte e passaggi alla realizzazione di pavimentazioni antisdrucciolo. Le misure 'passive', invece, riguardano lo spostamento delle attività il più possibile al piano terra o in spazi tendenzialmente più privi di barriere architettoniche, la formazione di servizi di assistenza e di sportelli polifunzionali online.



"Molti Comuni si stanno adeguando a questo piano, e non è un nostro 'arrivare tardi' sul tema delle barriere architettoniche: il regolamento edilizio del Comune, anche da prima del 2018, ha una voce specifica che punta al superamento delle barriere architettoniche - ha detto l'ingegner Massimiliano Galli, che ha sottolineato come il quadro generale delineato sulla città risulti già decisamente accettabile.



"Contente di essere presenti nel momento di presentazione del piano: ringraziamo l’amministrazione per averci coinvolto in un percorso la cui tematica centrale ci sta particolarmente a cuore - ha aggiunto la professoressa Luisa Barutta del "Bianchi-Virginio", sostenuta anche da Carlo Garavagno nella doppia veste di consigliere comunale e dirigente - . Il questionario è stato elaborato nelle sue 14 domande dagli studenti e messo online a novembre sul sito del Comune. Subito non abbiamo riscontrato una grande risposta, e abbiamo faticato e ci siamo confrontate con il Comune per diffonderlo il più possibile. Alla fine, abbiamo raccolto circa 215 questionari compilati e quindi analizzati. L'ultima domanda del questionario era aperta e libera ed è stata la più utile per raccogliere le considerazioni personali dei cittadini: in tanti hanno sottolineato come i marciapiedi e le pavimentazioni sconnesse siano il maggiore ostacolo al vivere comune".