Cuneo, Madonna delle Grazie avrà un nuovo oratorio: il progetto da oltre 2 milioni di euro

Oltre due milioni il costo, di cui 500-550.000 euro coperti da un contributo a fondo perduto della CEI: sono questi i numeri della spesa per il progetto di realizzazione del nuovo oratorio di frazione Madonna delle Grazie di Cuneo.



Il progetto è stato presentato dal parroco, don Paolino Revello, in un incontro con la cittadinanza tenutosi a fine marzo. Responsabili dell'iniziativa Guido Lerda, Francesco Magliano e Luca Massimino.



Il primo passo - con inaugurazione già il 1° giugno di quest'anno - è la realizzazione del "Parkettore", un parco giochi dedicato alla memoria del piccolo Ettore Morandi dell'ampiezza di 250 metri quadri e con posto per una decina di bambini. L'intervento è già stato finanziato.



Il cantiere vero e proprio iniziera nel 2023 e durerà circa tre anni. Si partirà costruendo un nuovo edificio per il circolo Acli, collegato alla bocciofila con anfiteatro a gradoni e porticato, un campo da basket, uno skate park, un campo da beach volley e ulteriori campi da bocce. Si demolirà, quindi, il vecchio edificio della parrocchia e se ne costruirà uno nuovo con al piano terra un salone polivalente, le aule per il catechismo e i servizi alla comunità, i servizi igienici, la cucina, e un magazzino nel piano interrato.