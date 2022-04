Dalla Regione fondi per gli interventi di ripristino dell'alluvione 2019, Gagliasso: "Continua l'opera di rammendo della Granda"

Altri 43 interventi, per uno stanziamento complessivo di circa 4 milioni di euro, sono stati sbloccati grazie al sesto pacchetto di contributi destinati alla Provincia di Cuneo e ai suoi comuni per l’alluvione del 2019.



“Continua senza sosta l’azione di questa maggioranza a favore dei territori colpiti dagli ultimi eventi calamitosi – commenta a proposito il leghista Matteo Gagliasso – e in particolare per la mia provincia, quella di Cuneo. Nelle scorse settimane, infatti, erano stati sbloccati 18,5 milioni di euro per interventi di ripristino dei danni causati dai nubifragi del 2 e 3 ottobre 2020 a favore di 30 comuni. Oggi si continua con questa costante opera di ‘rammendo’ della Granda, in modo da consentire alle amministrazioni locali di aprire i cantieri di recupero del patrimonio pubblico ma soprattutto di agire per prevenire nuove sciagure. Un piano di difesa del suolo, e quindi delle nostre comunità, che la Lega Salvini Piemonte ha sempre auspicato”.