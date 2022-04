Genola, acceso il forno comunale, in preparazione "30 chilometri lineari" di quaquare

Il forno comunale di Genola ha cominciato, come da tradizione, a sfornare le prime teglie del dolce di San Marziano.

Il nuovo direttivo Pro Loco scalpita da qualche giorno, il fuoco è stato acceso in tempo e le infornate prenotate per un mese intero no stop.

Fino a poche ore fa mancavano solamente le quaquare: le vere protagoniste della festa patronale di San Marziano a Genola.

Ma da ieri, mercoledì 13 aprile, pure loro hanno fatto la prima apparizione in questa primavera 2022 post-covid, riempiendo le teglie con la propria dorata fisicità e i locali del forno comunale con un delicato e appetitoso profumo.

Dopo un paio di prudenti anni pandemici, gioco forza "quaquara free", la risposta delle famiglie genolesi chiamate a utilizzare nuovamente il forno comune, non si é fatta attendere!

Qui l'entusiasmo si misura in chilogrammi di burro prenotati, cioè nella quantità in peso del prezioso ingrediente che ogni nucleo familiare intende utilizzare nel proprio impasto.

E di qui in poi la matematica prende il sopravvento: i volontari di turno alla pala, Carlo e Piero, in un turbinio di teglie che entrano ed escono dalla bocca rovente del forno, spiegano che da un chilo di burro si ottengono circa tre chili di quaquare, cioè più o meno tre teglie e mezzo.

Ma allora, prendendo per buono il dato fornito da Nicola Graglia, il presidente della Pro Loco, che ha parlato di una prenotazione pari ad una tonnellata e mezza di burro, il conto é presto fatto! E lascia a bocca aperta: le quaquare prodotte nel mese antecedente a San Marzano in questo 2022, messe una davanti all'altra, coprirebbero la ragguardevole distanza di circa 30 chilometri!

Trenta chilometri di quaquare!

Più della distanza tra Genola e Mondovì, o tra Genola e Cuneo! Una cifra degna del Guinness!

A pochi metri dal forno crepitante, la velocitá e la perizia manuale di Mara, Chiara, Piera e della giovane Ida, riportano a quella che é l'essenza della tradizione delle quaquare: Mescola. Versa. Trafila. Arriccia. Deponi in teglia. E poi da capo...

Una profonda collaborazione, un passaggio di competenze da generazione a generazione, un amore smisurato per la propria cittadina e per le sue antiche, e in questo caso molto gustose, tradizioni.