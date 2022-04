Il Giro d'Italia passerà a San Michele Mondovì, paese natale di uno dei fondatori della corsa rosa

"Un bellissimo regalo" - così il sindaco di San Michele Mondovì, Domenico Michelotti, commenta la notizia del passaggio del Giro d'Italia nel suo comune - "C'è grande fibrillazione ed entusiasmo in paese. Prima di tutto voglio ringraziare, a nome mio e di tutti i miei concittadini, Sergio Trossarello, responsabile RCS per la provincia di Cuneo per l'amicizia, la collaborazione e l'impegno profuso al fine di rendere possibile il passaggio in paese".