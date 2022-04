Il Colle della Maddalena chiude dalle 12 alle 14 per la rimozione di un traliccio elettrico

Informiamo i nostri lettori che oggi (14 aprile) la Società operatrice delle reti di trasmissione dell'energia elettrica rimuoverà il traliccio dell’alta tensione all’altezza del km 10 della statale 21 “del Colle della Maddalena” nel comune di Moiola, in provincia di Cuneo.



Per consentire l’esecuzione delle operazioni è prevista la chiusura al traffico della statale tra le ore 12 e le ore 14. La chiusura è limitata a un tratto di 100 metri, tra il km 9,950 e il km 10,050, a breve distanza dall’abitato di Moiola.



L’infrastruttura elettrica è stata danneggiata dalla caduta di un masso di grandi dimensioni che si è staccato dal versante in quota domenica 3 aprile. Nelle ore successive all’evento franoso Anas ha avviato immediatamente le verifiche in parete individuando la nicchia di distacco ed eseguendo i disgaggi localizzati per scongiurare la caduta di ulteriore materiale.



Il masso in caduta ha inoltre danneggiato le reti paramassi installate sulla parete e il muro di contenimento che fiancheggia la statale su cui la roccia ha arrestato la corsa. Lungo il tratto di statale è provvisoriamente attivo il senso unico alternato che resterà in vigore fino al ripristino dei presidi di sicurezza danneggiati dall’evento franoso.