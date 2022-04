Il flautista vicese Alberto Navarra emoziona la Danimarca, primo premio al concorso internazionale "Carl Nielsen"

Nuovo importante traguardo per il flautista di origine vicese Alberto Navarra che ha conquistato il primo premio del concorso internazionale "Carl Nielsen" che si tiene ogni tre anni ad Odense.

"E' un bellissimo risultato, sono molto felice" - commenta Alberto Navarra raggiunto da noi telefonicamente - "la giuria era composta da flautisti di livello internazionale e anche da manager di orchestra, nella loro valutazione un peso importante era dedicato all'impatto sul pubblico ed è una caratteristica che rende questo concorso unico".

La competizione è iniziata il primo aprile, e si è svolta in quattro round: il 9 aprile la finale che ha visto trionfare Alberto come flautista e il 10 la cerimonia di premiazione.

"Ho eseguito due brani, il "Divertimento" di Ferruccio Busoni e il Concerto per flauto di Carl Nielsen: il concorso prevede infatti che i partecipanti interpretino, per ogni categoria, uno dei i suoi tre concerti: flauto, violino e clarinetto."

Classe 1997 Navarra si è diplomato nel 2016 al l liceo "Ego Bianchi" di Cuneo, dove ha insegnato anche come docente. Lo scorso anno aveva conquistato il premio "Gazzelloni" regalando per la prima volta all'Italia il prestigioso riconoscimento (leggi qui).

Dopo gli studi al conservatorio "Ghedini" di Cuneo aveva poi proseguito gli studi all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia per approdare poi all'Escuela Superior de Musica "Reina Sofia" di Madrid.

E ora la musica lo porterà in Germania come accademista alla Berliner Philharmoniker e poi per tutti i paesi scandinavi: oltre al premio in denaro (12 mila euro), il concorso offre ai vincitori anche un contratto discografico con la Orchid Classics e Odense Symphony Orchestra e apparizioni da solista con le migliori orchestre nordiche.

"Sono davvero felice di questo risultato" - aggiunge Navarra - "che spero possa essere non un traguardo, ma un punto di partenza".