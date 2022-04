Il sindaco di Odessa e l'ambasciatore italiano ringraziano Verduno per il sostegno alla candidatura Unesco

Da Verduno a Odessa e ritorno con il pensiero, racchiuso in una lettera che l’ambasciatore italiano della città ucraina Attilio Malliani, a suo nome e per conto di Hennadyj Trukhanov, sindaco della “Venezia del Mar Nero”, ha fatto pervenire al Comune langarolo come ringraziamento per aver appoggiato la candidatura di Odessa a diventare con celerità patrimonio Unesco.

Un piccolo segno che il sindaco Marta Giovannini con l’Amministrazione comunale ha voluto dare, per esprimere la vicinanza al centro ucraino che rischia di essere sfregiato dalla guerra.

A raccontarci come è andata è la stessa prima cittadina verdunese che afferma: «Avevamo accolto circa dieci giorni fa l’appello del sindaco di Odessa, che chiedeva all’Unesco di portare avanti la richiesta di nominare la città come sito Unesco, per poterla proteggere dalla guerra. Il ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini si era espresso favorevolmente. Noi abbiamo fatto un ordine del giorno di condanna alla guerra e soprattutto di appoggio alla richiesta del collega di Odessa, inviandolo a Camere, Governo e Unesco, in quanto noi stessi facciamo parte di un territorio Unesco. Il nostro appoggio è arrivato anche al sindaco della città ucraina, e abbiamo ricevuto la sua risposta che ci ha fatto molto piacere. Come diceva Fëdor Dostoevskij “La bellezza salverà il mondo”, e Odessa è arte, è bellezza contro la guerra. Siamo orgogliosi di aver accolto l’appello del collega e credo che fosse doveroso dare un esempio».



Di seguito riportiamo interamente la lettera firmata dall’ambasciatore Italiano in Odessa, Attilio Malliani.



“Onorevole Sindaca,

Desidero ringraziarLa a nome mio personale e del Sindaco di Odessa On.Le Trukhanov e di tutta la Amministrazione di Odessa per le Sue espressioni di vicinanza e solidarietà alla Città ,facendo approvare all’unanimità dal Consiglio Comunale di Verduno un ordine del giorno sulla guerra in Ucraina e sulla Città di Odessa –Patrimonio della Umanità. I Suoi auspici hanno toccato profondamente il cuore di tutti noi.

La tragica situazione che l’Ucraina ed il suo meraviglioso e pacifico Popolo stanno attraversando è resa più lieve dal conforto di sapere ed avvertire la Vostra umana vicinanza e solidarietà, noi tutti confidiamo e speriamo in una veloce e pacifica risoluzione Diplomatica.

La pesante situazione dovuta alla minaccia di un prossimo bombardamento su Odessa rende impellente un'azione pacifica e diplomatica di tutto il mondo Istituzionale e Culturale a salvaguardia del Patrimonio Artistico e Culturale del Centro Storico della Città.



Come probabilmente Ella saprà qualche giorno addietro con il Sindaco abbiamo tenuto una videochiamata con S.E. il Ministro della Cutura On.Le Franceschini,che ha supportato l’appello del Sindaco di Odessa sull’attuazione di una procedura di urgenza da parte della Unesco per un immediato riconoscimento della stessa del centro storico Patrimonio Unesco.

On.Le Sindaca, rivolgo a Lei e a tutto il Consiglio Comunale della Città di Verduno il mio saluto ed il saluto della Città Odessa, la Vostra Amicizia ci accompagnerà in questo lungo cammino alla ricerca della Pace e della Fratellanza tra Popoli Vicini nella Identità e nella propria Storia”.