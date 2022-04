In Granda 8 mila infortuni sul lavoro all'anno, per l'Inail “è una provincia sana” [VIDEO]

“La provincia di Cuneo è sana dal punto di vista della sicurezza sul lavoro. C'è collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: enti pubblici, associazioni datoriali e sindacati”. A dichiararlo è Aldo Pensa, dirigente provinciale Inail Cuneo, intervenuto mercoledì 13 aprile a margine della conferenza stampa di Confartigianato sull'evento “Esperienze artigiane”, dedicata appunto al delicato tema della sicurezza sul lavoro.

Intervistato dai cronisti, Pensa ha delineato il quadro degli infortuni Inail in Granda: “In linea generale assistiamo, negli ultimi 5 anni, ad un numero costante di infortuni sul lavoro che ammonta a circa 8 mila all'anno. Scendono quelli più gravi ma non scende il numero complessivo. Per quanto riguarda i settori, 6 mila circa avvengono nell'ambito industria, quasi 1.900 in agricoltura e il resto negli altri settori. Gli stranieri sono coinvolti per il 20% degli infortuni totali, un dato alto rispetto alla loro percentuale sulla popolazione, dunque sono più esposti al rischio”.

Il Covid è entrato a gamba tesa in questi numeri negli ultimi tre anni: “Il Covid viene tutelato e risarcito dall'Inail se contratto in ambiente lavorativo. Nel 2020 abbiamo avuto 2600 casi di Covid, più della metà di questi hanno coinvolto lavoratrici donne. Nel 2021 i casi sono scesi drasticamente a 600, segno che i vaccini hanno fatto il loro lavoro. Il dato sorprendente è che invece nei primi quattro mesi del 2022 contiamo purtroppo già 600 casi”.

Forse non tutti sanno che anche gli studenti rientrano nella copertura antinfortunistica in gestione per conto dello Stato e i numeri sono molto alti: “La categoria studenti rappresenta l'80% degli infortuni in conto Stato, quattro volte di più dei dipendenti pubblici. Parliamo di infortuni quasi sempre non gravi. Sono 300 infortuni all'anno che coinvolgono studenti nelle scuole, tutelati nel corso delle attività di laboratorio, di educazione motoria e di alternanza scuola-lavoro. Una delle novità legisltave del 2019 è che gli studenti che fanno alternanza scuola-lavoro sono tutelati anche in itinere, cioè nel tragitto scuola e posto di lavoro”.

Infine gli infortuni mortali: “Tragicità nella tragicità. Sono circa 20 all'anno. Il 25% coinvolge lavoratori stranieri. Dovrebbero arrivare a zero. Si tratta di episodi singoli specifici, in itinere e difficili da categorizzare e da elevare a sistema per poter intervenire attraverso un'azione di prevenzione. Ma bisogna farlo comunque”.