Le bocce quadre di Mondovì tornano tra i banchi di scuola

Con il "Biqumetro" l'associazione " Bocce Quadre " Mondovì torna tra i banchi di scuola per valutare gli studenti.

Dopo il successo delle attività proposte con l'istituto alberghiero (LEGGI QUI), le BQ, attraverso un'iniziativa della rappresentante di istituto Giulia Botto, sono sbarcate al "Baruffi".

In occasione delle attività organizzate per cogestione è stato indetto un torneo-test che ha diplomato alcuni studenti e rimandato altri ad agosto quando, come da tradizione, si svolgerà il Campionato italiano BQ che si svolgerà il 6 e 7 agosto.

In vista delle festività le BQ augurano una serena Pasqua a tutti!