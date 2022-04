L'ex assessore Fantino organizza un'assemblea pubblica contro il parco fotovoltaico di Borgo San Dalmazzo

Giovedì 21 aprile alle 20.45 presso la sala consiliare di Borgo San Dalmazzo si svolgerà un'assemblea pubblica sul progetto del parco fotovoltaico Italgen che sorgerà nell'area verde a fianco dell'ex Italcementi.

Assemblea indetta dall'ex assessore Mauro Fantino: “Nella seduta del consiglio comunale del 23 marzo scorso il sindaco Beretta e la minoranza consiliare di Borgo hanno approvato un accordo che consente alla società di Italcementi di costruire un immenso impianto fotovoltaico in un’area ad elevato rischio idrogeologico posta a fianco dell’attuale cementeria dismessa. Nulla è stato richiesto per lo smantellamento del vecchio stabilimento e al Comune verrà ceduta un’area lungo il fiume di circa 350 metri lineari, con costi per scogliere che potrebbero superare i 3 milioni di euro. Un pessimo affare per il nostro comune, portato avanti dal sindaco in fretta e furia senza discuterne con la città. Durante l’assemblea verranno illustrate ai cittadini le ragioni per le quali questo argomento andava affrontato con calma ed oculatezza, e non nella fretta e nel silenzio più assoluto come invece è stato fatto”.