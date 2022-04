Lo scrittore Fabio Balocco a Mondovì per il suo ultimo libro San Vito Lo Capo. Sicilia. Italia."

Il volumetto, edito da edizioni Antipodes, parte dall'emblematica situazione della cittadina siciliana per tracciare un quadro dell'impronta ecologica del turismo di massa. Un turismo che ha fuori di dubbio un positivo impatto sull'economia dei territori, ma che indiscutibilmente lascia anche tracce negative più pesanti e anche più durature sul paesaggio, sulla biodiversità, sulla integrità e sulla valenza di unicità di un luogo.

Partendo dall'approfondimento su San Vito, coadiuvato da esperti di varie materie, Balocco ci accompagna nelle contraddizioni e nei lati, spesso nascosti o soffocati dal mainstream, del turismo contemporaneo, fatto di marketing ipertrofico e di, spesso pericolosamente ignorata, mancanza di alternative per lo sviluppo territoriale.

Fabio Balocco è nato a Savona 69 anni fa e risiede in Val di Susa.

Di professione avvocato (attualmente in quiescenza).

Blogger per Il Fatto Quotidiano dal 2011. Non si definisce uno scrittore, bensì un portavoce di chi voce non ha, uomo, animale o pianta.