Poca neve sul Colle dell'Agnello, Demarchi chiede l'apertura anticipata: "Aiuterebbe il turismo della val Varaita"

Un boost economico e d'immagine al territorio della val Varaita: è questa l'idea dietro la proposta che il consigliere regionale leghista Paolo Demarchi ha incluso nell'ordine del giorno recentemente presentato, nel quale chiede l'apertura anticipata della SP251 del Colle dell'Agnello data la poca quantità di neve.

“Veniamo da una delle stagioni più secche degli ultimi decenni ed è evidente che, a differenza degli altri anni, non saranno necessarie particolari operazioni di sgombero della neve per riaprire il Colle dell’Agnello, chiuso al traffico dallo scorso 2 novembre. Per questo motivo, la strada potrebbe tornare percorribile già entro questo mese, e non agli inizi di giugno com’è consuetudine” ha spiegato il consigliere.

L'anno scorso il colle ha aperto alle 16 di venerdì 4 giugno ed è rimasto attraversabile sino a ottobre. Inaugurata nel 1973 a partire dall'ampliamento di una mulattiera in terra battuta, la SP251 che collega Italia e Francia ha ospitato diverse tappe del Giro d'Italia e del Tour de France.

Una riapertura anticipata, seppur possibilmente giustificata dalla scarsissima quantità di precipitazioni dell'anno in corso, potrebbe rivelarsi un rischio in senso meteorologico (che poi si tradurrebbe, ovviamente, in ulteriori difficoltà per il settore stesso).

“Per tutta la Val Varaita sarebbe un’opportunità di rilancio turistico in più, dopo un inverno che purtroppo ha fatto registrare flussi ancora molto al di sotto del periodo pre-Covid, complici appunto le condizioni meteo - prosegue Demarchi, che ha chiesto con l'ordine del giorno un impegno preciso all'organo provinciale cuneese - . Non dimentichiamo infatti che il Colle dell’Agnello, a quota 2.748 metri, è il terzo valico più alto d’Europa e il secondo in Italia, dopo lo Stelvio. Una strada mitica diventata meta di un vero e proprio pellegrinaggio per migliaia e migliaia di ciclisti e motociclisti, molti dei quali arrivano nella nostra provincia dall’estero. Chiedo quindi alla giunta regionale di attivarsi con il presidente della Provincia di Cuneo Federico Borgna per valutare al più presto questa eventualità, ovviamente in raccordo con le autorità e le amministrazioni sul versante francese”.