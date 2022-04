Risorse agli enti locali, l'appello di Gastaldi: "Basta disparità"

"Evitare disparità nell’assegnazione di risorse agli enti locali in riferimento ai bandi del Pnrr. Abbiamo presentato un’interrogazione al Presidente del Consiglio. Valutando il merito delle procedure di richiesta dei contributi, i comuni che hanno aderito ai bandi prima che i relativi termini di scadenza venissero prorogati non devono essere sfavoriti rispetto a quegli enti locali che – in assenza delle proroghe medesime – non avrebbero potuto fare domanda per scadenza dei termini".



Lo dichiara il deputato della Lega e sindaco di Genola, Flavio Gastaldi.



"Pur condividendo la necessità di prorogare i termini dei bandi, però, si evidenzia il malcontento - sottolinea Gastaldi - di quei comuni che si sono immediatamente attivati e oggi si trovano a concorrere con coloro che hanno presentato le domande dopo le intervenute proroghe. Per questo riteniamo utile ipotizzare di riconoscere nella fase di assegnazione delle risorse previste dai bandi del Pnrr e a parità di esito della procedura valutativa delle richieste presentate, un punteggio superiore ai comuni che hanno rispettato i termini iniziali di partecipazione ai bandi, prima che gli stessi fossero prorogati".