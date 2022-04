Lys Gomis, squalificato fino al 2023, è pronto al ricorso: “La violenza non fa parte del mio credo”

Lys Gomis, portiere 32enne del Genola, squadra che milita campionato di calcio di Seconda Categoria Girone F, è stato squalificato fino al 13 ottobre 2023 per quanto successo nel corso della partita contro il Langa Calcio.

Riportiamo integralmente il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti: “Per condotta gravemente violenta, ingiuriosa e minatoria nei confronti dell'arbitro, concretizzatasi in una volontaria ed ingiustificata aggressione fisica nei suoi confronti, che gli provocava altresì dolore. Nello specifico, dopo la convalida della rete del 3 a 3, il portiere del Genola, Sig. Gomis Lys, raggiungeva di corsa l'arbitro che si dirigeva a centro campo e lo afferrava per il collo, provocandogli dolore, oltre ad insultarlo ripetutamente. Intervenivano in difesa del direttore di gara alcuni giocatori di ambo le compagini.

Al termine della partita, mentre l'arbitro raggiungeva gli spogliatoi scortato dai Dirigenti della squadra ospite nonché da giocatori di entrambe le Società, dopo aver subito ulteriore aggressione fisica da un altro tesserato del Genola, il Sig. Gomis continuava a insultarlo e minacciarlo, con una tale veemenza da indurlo a richiedere l'intervento di una volante dei Carabinieri, ai quali veniva esposto l'accaduto.

La condotta del giocatore integra senza dubbio alcuno la fattispecie di cui all'art. 35 C.G.S. secondo cui "Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara"; la sanzione comminata andrà altresì considerata, ai sensi dell'art. 35, comma 7, C.G.S., ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico della Società, come deliberate dal Consiglio Federale FIGC con delibera n. 104 del 17/12/2014”.

Pronta la sua replica del portiere cresciuto nel vivaio del Torino: “Chi mi conosce bene sa che sono un ragazzo che rispetta le altre persone e che soprattutto ama lo sport. La violenza non fa parte del mio credo e del mio mondo. Io e il mio avvocato agiremo legalmente verso chi ha raccontato il falso. Pensare che sono stato violento al punto che anche i giocatori della squadra avversaria (che ringrazio) si sono schierati dalla mia parte. […] Io come uomo e padre di una bimba meravigliosa, professionista, allenatore dei bambini (che adoro) non accetto violenza fisica o mediatica… Cammino a testa alta, so di essere nel giusto… Andrò in fondo a tutto e ho prove che tutto ciò è una follia. […] A breve faremo ricorso come società Genola e io come uomo che deve far crescere i bimbi che alleno. In 16 anni di carriera professionista è la prima volta che mi succede una cosa simile”.