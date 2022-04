La Forestale sulla morte di Whey e di altri cani nel Vallone dell'Arma: "Segnalate gli episodi. Bonificheremo con i cani antiveleno"

Ha suscitato molta rabbia e molta indignazione l'articolo pubblicato ieri da Targatocn, che riportava la testimonianza di Fabrizio Arnaudo, veterinario di Demonte il cui cane, una femmina, Whey, è morto dopo aver mangiato un boccone avvelenato.

I fatti sono avvenuti nella zona tra Demonte e Aisone, nel Vallone dell'Arma. I commenti all'articolo e i tanti messaggi privati ricevuti da Fabrizio, che li ha condivisi con noi, evidenziano come non si tratti di un caso isolato. Tutt'altro. Gli episodi sono numerosi, tutti in quell'area della Valle Stura, dove ci sono sentieri percorsi da escursionisti che passeggiano con il loro amico a quattro zampe.

Esattamente come era solito fare Fabrizio, amante della corsa in montagna. Con lui, sempre, la sua amata Whey, che è morta tra le sue braccia in preda alle convulsioni. A nulla è valsa la sua professione di veterinario. L'animale è morto in modo atroce, lo scorso 8 aprile.

Lo stesso Fabrizio, ieri, si chiedeva perché il Comune o la Forestale non facessero indagini o non si mettessero sulle tracce di chi dissemina bocconi avvelanti lungo i sentieri montani, che hanno portato alla morte o causato grandi sofferenze a molti cani.

Ecco che proprio la Forestale è intervenuta con un comunicato stampa proprio sulla vicenda portata all'attenzione da Fabrizio:

"Si è riscontrato il verificarsi di ripetuti episodi di avvelenamento provocati dall'immissione nell'ambiente di bocconi avvelenati lungo alcuni sentieri che percorrono la Valle Stura, in particolare nei comuni di Demonte ed Aisone. Si ritiene opportuno informare la popolazione a prestare la massima attenzione qualora si decida di percorrere sentieri in tale zona in compagnia del proprio animale domestico. Si invita altresì a segnalare ai Sindaci e ai Carabinieri Forestali eventuali ritrovamenti di esche sospette, in modo che vengano tempestivamente attivati gli appositi protocolli ministeriali. Le zone sospette continueranno ad essere bonificate dai Cani antiveleno dei Carabinieri Forestali, eventualmente in collaborazione con cani anti veleno di altri enti".