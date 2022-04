Come scegliere le tariffe di luce e gas

I prezzi delle materie prime non accennano a calare, soprattutto di luce e gas. I rincari sono pesantissimi per famiglie e imprese e rischiano di impattare negativamente su moltissimi segmenti di mercato, frenando la ripesa economica del Paese dopo la pandemia. I dati del primo trimestre 2022 forniti da Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) in tal senso non sono infatti incoraggianti: stando al monitoraggio fornito dall’Autorità, infatti, l’elettricità ha registrato un aumento pari al 55% e il gas naturale ha toccato un rincaro complessivo di quasi 42 punti percentuali. Tutto ciò si è verificato nonostante gli interventi messi in campo dal Governo (come, ad esempio, i bonus sociali) che, evidentemente, non hanno attutito del tutto l’impatto dei rincari sulle tasche dei cittadini.

In questo scenario, il consumatore ha cambiato di molto le sue abitudini, diventando sempre più responsabile, consapevole ed oculato nella scelta di una tariffa, piuttosto che nel risparmio con piccole azioni quotidiane, come ridurre il consumo degli elettrodomestici in standby, non lasciare i caricabatterie attaccati alle prese della corrente, ecc. Ciascun utente, peraltro, per tentare di risparmiare può facilmente effettuare un confronto delle tariffe dual fuel su ComparaSemplice, un portale online di comparazione per le tariffe di luce e gas che consente di conoscere le tariffe migliori in tempo reale sul mercato dell’energia e del gas, il tutto in pochi minuti e in maniera totalmente gratuita.

Tariffe dual fuel, cosa sono

Grazie alla liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale, i gestori possono proporre agli utenti entrambi i servizi attraverso un’unica sottoscrizione contrattuale. In poche parole: un gestore, due utenze. In questo modo il consumatore avrà un unico fornitore tramite il quale potrà comodamente gestire le utenze domestiche. I gestori di luce e gas, inoltre, sono sempre più orientati ad abbinare alle singole offerte di luce e gas anche degli omaggi ad esse collegate: gli omaggi, in alcuni casi, riguardano buoni sconto per acquisti online e, in altre circostanze, una scontistica sulla materia prima per aver sottoscritto il contratto per entrambe le utenze con lo stesso fornitore. Gli utenti che scelgono una tariffa dual fuel ricevono, nella maggior parte dei casi, un’unica bolletta nella quale sono conteggiati ed evidenziati i consumi sia di luce che di gas. Sottoscrivere una tariffa dual fuel, quindi, può portare a diversi vantaggi:

· Avere un unico gestore tramite il quale gestire le proprie utenze, con un’unica bolletta ed un’unica area clienti alla quale poter accedere.

· Avere la possibilità di usufruire di maggiori sconti e agevolazioni.

Le modalità di sottoscrizione delle offerte dual fuel sono le medesime delle offerte singole: per la luce, alcuni gestori, mettono a disposizione anche la possibilità di scegliere tra una tariffa monoraria (ideale per un utente che si trova spesso a casa) o bioraria (più adatto a chi, per diversi motivi, si trova a restare fuori casa per buona parte della giornata o a tornare solo nei fine settimana).

Con la fine del mercato tutelato prevista per il 1° gennaio 2024, ciascun consumatore può scegliere le offerte dual fuel nel mercato libero che più si adattano alle singole esigenze; queste offerte, generalmente, sono bloccate per 12 o 24 mesi a seconda del gestore che si sceglie. Al contrario, qualora le offerte prevedessero la modalità variabile, sarebbero indicizzate secondo l’andamento del mercato.

Come può orientarsi il consumatore

Scegliere una tariffa singola o dual fuel, approfittando in questo modo delle possibili scontistiche previste, è molto semplice ma, allo stesso tempo, il consumatore deve tener conto e conoscere alcuni dati per evitare spiacevoli sorprese. Per prima cosa, è fondamentale essere consapevoli delle proprie abitudini di consumo; poi sarebbe l’ideale conoscere la propria forbice di consumo, per tentare di effettuare una simulazione della propria spesa annuale attraverso i vari portali di confronto online, fra i quali è disponibile anche quello dell’Arera. Per reperire il dato sui consumi sarà sufficiente recuperare una fattura qualsiasi dell’ultimo anno (meglio, ovviamente, se l’ultima, per capire anche se l’offerta vigente è ancora competitiva o in scadenza).

I dati dell’Autorità

Tra le statistiche fornite da Arera, si evince come famiglie e imprese siano sempre più orientate verso il mercato libero: quasi il 60% delle famiglie italiane, infatti, si trova nel mercato libero e, per quanto riguarda le imprese, il dato cresce di 10 punti percentuali. Inoltre, l’utente che si trova ancora nel mercato di maggior tutela, ha la possibilità di scegliere un’offerta singola o dual fuel nel mercato libero passando semplicemente al mercato libero mantenendo lo stesso fornitore. Infatti, in questo caso, basterà solamente cambiare tipologia di mercato. In previsione della già citata scadenza del servizio di maggior tutela, i consumatori che si trovano in questo segmento di mercato devono cominciare a guardarsi intorno sia per tentare di contenere i rincari sia per non passare in eccessivo ritardo al mercato libero: più si attende, infatti, e più si incorre nel rischio di non usufruire delle offerte dedicate in merito.