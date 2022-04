La modella curvy e influencer Paola Torrente ha inaugurato lo store torinese di Fiorella Rubino

E’ stata la 28enne salernitana Paola Torrente, già sul podio di Miss Italia (seconda classificata nell’edizione 2016, vinta da Rachele Risaliti), oggi modella curvy e influencer con mezzo milione di follower su Instagram, l’ospite d’onore della festa tenuta nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 aprile, per il taglio del nastro dello store torinese di Fiorella Rubino.

Per proseguire in una strategia di sviluppo della rete retail che ora guarda ai centri storici delle principali città italiane il marchio di moda femminile del Gruppo Miroglio di Alba ha scelto il cuore del capoluogo piemontese, con le vetrine al civico 259 di via Roma-piazza Cln. Una location d’eccezione che si affianca ai 153 punti vendita monomarca che vedono il brand presente all’interno dei centri commerciali di tutta Italia.