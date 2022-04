Linee Bollenti, la nascita del telefono erotico raccontata con una serie su Netflix

Linee Bollenti è una serie di Tv in onda su Netflix dall’8 aprile che vuole raccontare un’invenzione che ha cambiato completamente la storia. L’atmosfera degli anni ‘80 riporta indietro nel tempo e mette l’accento sulla nascita del primo telefono erotico europeo.

La serie TV è stata creata dalla mente di Pieter Bart Korthuis e ha preso ispirazione dal libro scritto da Fred Saueressig e intitolato “06-Cowboys”. Ed è proprio cosi che Linee Bollenti apre la parentesi a quello che era un periodo di transizione, all’interno di un complesso culturale e storico rivoluzionario.

Scopriamo insieme di che cosa parla la serie TV, il cast e l’ambientazione.

Linee Bollenti” trama della serie Tv Netflix

Linee Bollenti è la nuova serie Tv firmata Netflix, in onda dall’8 aprile, che sta già facendo parlare di sé. Il tema particolare si fonde perfettamente alla cultura degli anni ‘80, mettendo l’accento su quello che avrebbe cambiato il modo di approcciare con l’erotismo.

La trama ci proietta indietro nel tempo al 1987, in una Amsterdam pronta a rinnovarsi e diventare la capitale della metamorfosi sotto ogni punto di vista. Mary Salomon è un studentessa di psicologia che, per mantenersi, trova lavoro alla Teledutch azienda gestita dai fratelli Frank e Ramon Stigter.

Una realtà che scriverà la storia europea, sperimentando il primo servizio di linea erotica olandese. Il successo, neanche a dirlo, è immediato e le persone che contattano sono tantissime: l’azienda inizia ad incassare soldi velocemente e in maniera totalmente inaspettata.

Una realtà olandese piccola e senza pretese diventa in poco tempo un colosso, invadendo l’Europa con il suo esperimento assolutamente riuscito.

Il cast, secondo la critica, riesce perfettamente a coniugare quella nostalgia del passato mantenendo l’argomento lineare e mai volgare:

Joy Delima interpreta Mary Salomon

Chris Peters e Minne Kool sono i volti dei fratelli Stigter

Il cast si arricchisce anche della presenza di Andre Dongelmans, Abbey Hoes, Eric van Sauers, Charlie Chan Dagelet, Benja Bruijning, Joes Brauers e Julia Akkermans.

Che cos’è un telefono erotico?

È una serie televisiva che evidenzia un discorso poco trattato, ma che esiste oramai da tantissimi anni. In una Amsterdam degli anni ‘80 la metamorfosi e il cambiamento è palpabile con mano.

Era l’Olanda del Campionato Europeo, in un momento dove la Guerra Fredda sembrava essere quasi alla fine e dove i club iniziavano a cambiare forma. Si ballava e la “droga dell’amore” - ecstasy – faceva il suo ingresso in un mercato attivo. La voglia di evadere da tutto ciò che è pesante, di ritrovare la libertà e di vivere il sesso in maniera diversa è un fatto che non può passare inosservato.

Tutti i fattori messi insieme hanno condotto alla nascita del telefono erotico. Questo è un servizio che offre privacy a tutte le persone che desiderano vivere l’intimità, in maniera diversa e divertente. Si compone il numero dedicato e dall’altra parte risponde una persona con voce rassicurante, sexy e suadente che accompagna nella realizzazione dei desideri più intensi sino all’estasi finale.

La diffusione in Europa è stata velocissima e in Italia sono attivi numerosi servizi di linea erotica, tra cui telefono erotico 899, il più famoso di sempre

È un gioco tra parole, richieste e complicità che si crea solo tra due persone che si parlano al telefono arricchite quel pizzico di mistero, che alza l’asticella del piacere.