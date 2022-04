Ezio Balocco confermato alla guida dei mediatori immobiliari Fimaa per la zona di Alba

Nel corso della riunione di mercoledì 13 aprile, gli agenti di intermediazione immobiliare facenti riferimento al sindacato territoriale Fimaa di Alba e zona hanno confermato Ezio Balocco in qualità di capogruppo.



L'incontro organizzato dall'Associazione Commercianti Albesi è stato propizio per una ricognizione su vari temi all'ordine del giorno per la categoria, tra i quali gli aggiornamenti normativi e il cruciale e molto sentito problema dell'abusivismo. Su questo punto si è soffermata in particolare l'analisi degli operatori associati, che hanno concordato sulla necessità di attuare azioni di sensibilizzazione della clientela, affinché si rivolga ad operatori qualificati e professionali, garanti della corretta applicazione degli iter procedurali nelle attività di compravendita.



Per portare avanti le istanze dei mediatori di Alba e Zona, nel corso dell'incontro è stato nominato un Gruppo di lavoro composto da Alessandra Cumino, Daniele Delfinetti, Domenico Romano, Ezio Balocco, Franco Sampò, Gian Maria Capra e Roberto Susenna. Presenti all'incontro, la presidente Fimaa provinciale Simona Trucco e il consulente legale Fimaa, avvocato Mauro Arduino.



«Sono felice che i colleghi mi abbiano rinnovato la fiducia che cercherò di onorare tramite il mio impegno – dichiara Ezio Balocco –. In questo momento di ripartenza anche per il mercato immobiliare, intendiamo promuovere la professionalità degli operatori anche attraverso nuovi incontri di aggiornamento sulle novità del settore».