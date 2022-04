Nasce VISU - Il gelato del Re, una fresca leccornia artigianale

Nadia e Corrado non si fermano mai e nel loro laboratorio le idee sono sempre in fermento. Dopo 25 anni di successo nella lavorazione della pasta fresca artigianale ripiena, alimento principe nel rendere caldo e gustoso l'inverno, e dopo l’ultimo nato, il Monvisotto, l'agnolotto ripieno di Toma del Monviso e Asparagi dolci di Revello, oggi la novità per estate è il gelato, naturale perché realizzato artigianalmente con materie di primissima qualità. E non poteva mancare un nome evocativo: Visu - Il Gelato del Re, proprio perché nato alle pendici del Monviso, conosciuto anche come il Re di Pietra.

Latte e uova di altissima qualità sono alla base di questo fresco alimento, con i primi gusti già disponibili: crema, fior di latte, nocciola, bacio e amarena, a cui si aggiungeranno altri gusti alla frutta, via via che questa sarà matura al punto giusto.

Un gelato che non mancherà di diventare protagonista dell'estate non solo in Valle Po ma in tutta la provincia, e anche il torinese e la Liguria. Infatti l'azienda Martino ha già una rete di distributori per la propria pasta fresca, e potrà così consegnare anche il proprio gelato su tutte le aree, e regalare a tutti la fresca genuinità di VISU-Il Gelato del Re.

Sono già diversi i bar e i negozi che hanno chiesto di avere VISU-Il Gelato del Re, e altri si stanno aggiungendo. Di seguito i punti vendita dove trovarlo:

Salumeria da Mauro - SANFRONT

La Bottega Gambaschese - GAMBASCA

Panetteria Barra Martino - MARTINIANA PO

Prealpina - REVELLO

Tabaccheria alimentari Ferrero - ENVIE

Mini Market di Elena Ribotta - OCCA (Envie)

Alimentari MG di Rimondotto - BARGE

Alimentari S. Lazzaro - SALUZZO

Panetteria Maccagno - PAGNO

Panetteria F.lli Mattalia - SALUZZO

Macelleria Isaia - SALUZZO

Panetteria Antichi Sapori di Chiappero - SALUZZO

Panetteria Gullino - LAGNASCO

L’Angolo del pane - TARANTASCA

Market Alimentari Giuliano - SAN CHIAFFREDO DI TARANTASCA

Macelleria da Oscar - CARAGLIO

El Panatè - SAN ROCCO DI BERNEZZO

Il Forno di Noemi - CONFRERIA Cuneo

L’Eccellenza della carne - CUNEO

Panetteria Tarditi - ROCCA DE BALDI

Pan e Grisin - GENOLA

Panetteria Panero - GENOLA - RACCONIGI

Il Fornaio di Calandri Monica - RACCONIGI

La Bottega Via Roma 40 - FOSSANO

La Botega di Giaime Matteo - LUSERNA ALTA

Macelleria Caffaratti - BRICHERASIO

Macelleria PRIOTTI - VILLAFRANCA P.TE

Macelleria Marino - PINEROLO

Macelleria Taricco - PINASCA

Non Solo Pane - SCALENGHE

Da Barbara alimentari - MACELLO

Macelleria Silvio - PIOSSASCO

Macelleria Zoppetto - CUMIANA

Macelleria da Gigi - BRUINO

Alimentari via Avigliana - RIVOLI

Macelleria Tomatis - MONCALIERI

Macelleria Ligorio - MONCALIERI

Macelleria Ermanno - TORINO

Magie della terra – CHIERI

È comunque sempre possibile, recandosi o rientrando dalla Val Po, trovare il prodotto direttamente da Pastificio Martino, affacciato sulla Statale a Rifreddo, fra Revello e Sanfront.

Pastificio Artigianale MARTINO - Via Braide, 10 - Rifreddo CN - Tel 0175.260433- Cell 329.2170164 - 392.3174492