Relamping LED, quali sono i rischi e i benefici di questa nuova tecnologia

Si parla sempre più frequentemente di relamping LED, ma di cosa si tratta esattamente? E quali sono i benefici? Oggi, parlando di Universal Science, azienda specializzata nella produzione di moduli LED e nel servizio di relamping, vogliamo fornire tutte le informazioni necessarie per compiere questa scelta con consapevolezza. Il mondo dell’illuminazione ha fatto passi da gigante e, negli ultimi anni, proprio la rivoluzione portata dai LED ha evidenziato come sia possibile ottenere maggiori comfort e prestazioni riducendo invece costi, sprechi energetici ed emissioni di CO2. Con il Relamping LED, Universal Science riesce a lasciare il segno sia nel mondo dell’illuminazione pubblica che privata, andando ad offrire soluzioni effettivamente vantaggiose. Ma quali sono i rischi e quali i benefici?

Cosa si intende con relamping LED

Quando si parla di Relamping LED si parla di una soluzione in grado di andare a lavorare sull’illuminazione, andando a sostituire le sorgenti luminose tradizionali con i moduli LED. L’attività viene praticata sia nell’illuminazione pubblica che privata e ha lo scopo di garantire maggiori prestazioni spendendo meno e soprattutto impattando meno sull’ambiente.

L’intervento viene proposto per tutti quelli che desiderano ammodernare e avere importanti benefici: viene fatta un’analisi di fattibilità da specialisti del settore che forniscono poi soluzioni mirate e ad hoc. L’idea è di generare soluzioni personalizzate così da andare ad ottimizzare i costi e le prestazioni. Universal Science, azienda specializzata, interviene proponendo i suoi moduli LED e garantendo alta efficienza per l’illuminazione outdoor e indoor. Il concetto di relamping per Universal Science può essere applicato a qualsiasi apparecchio che abbia bisogno di rinnovare la sorgente luminosa mantenendo intatta la struttura.

Utilizzato un kit di componenti LED per relamping si può lavorare su progetti di riqualificazione importanti con costi di manutenzione e gestione davvero bassi.

Come accennato, l’intervento funziona molto per l’illuminazione pubblica e stradale ma sono numerosi i casi applicativi anche in ambito privato, industriale ed aziendale (sia indoor che outdoor).

I vantaggi che puoi ottenere

Evidenziare i punti di forza è molto semplice perché sono numerosi. I LED sono considerati il futuro dell’illuminazione grazie ai benefici che si possono ottenere dalla loro installazione. In primis si parla di efficientamento energetico, dal momento che la tecnologia LED riesce non solo a limitare gli sprechi ma anche ad abbassare i costi di gestione. Questo aspetto dà all’idea di relamping un valore più green ed ecologico: vengono infatti ridotte le emissioni inquinanti, punto a favore di molte attività che si stanno muovendo verso una produzione più sostenibile.

Ad attirare l’attenzione vi sono però anche due aspetti puramente funzionali: il primo è quello di un costo ridotto di manutenzione poiché i LED hanno una durata maggiore e un costo inferiore di gestione, ma soprattutto la resa luminosa che riesce ad essere cinque volte superiore alle altre tecnologie.

Ci sono rischi?

L’intervento non comporta rischi se viene eseguito con l’aiuto di esperti. Contattando professionisti del settore si potrà studiare attentamente la situazione e valutarne la fattibilità. Il rischio che si può correre con un “fai da te” è quello di andare ad installare le componenti sbagliate nel posto sbagliato. Questo può riflettersi non solo su un mancato comfort visivo ma anche su consumi alti dati dal numero elevato di fonti luminose installate.

Se vuoi ottenere davvero tutti i benefici prima elencati contatta Universal Science, che con il kit di relamping può aiutarti ad ottimizzare la tua applicazione sfruttando al massimo la moderna tecnologia LED.