Scarpe Antinfortunistiche ecco come sceglierle

Le scarpe Antinfortunistiche sono largamente diffuse nell’ambito lavorativo e rappresentano uno dei dispositivi individuali di protezione obbligatori in alcuni settori. Scegliere quelle giuste è dunque fondamentale per assicurare protezione, sicurezza e anche comodità ai piedi. Ecco come scegliere le scarpe da lavoro più adatte alle proprie esigenze.

Scegliere in base alle caratteristiche

Esistono vari tipi di scarpe antinfortunistiche, progettate appositamente per svolgere in sicurezza attività dove il rischio di infortuni ai piedi è molto elevato. Innanzi tutto, nella scelta bisogna accertarsi che siano a norma, e che abbiano quindi le seguenti diciture:

● Certificazione scarpe antinfortunistiche (CE);

● Numero della norma europea di riferimento;

● Codice di classificazione delle scarpe, che specifica la classe di protezione con i requisiti obbligatori.

La scelta delle scarpe antinfortunistiche va fatta selezionando quelle giuste in base al livello di sicurezza necessario per le attività da svolgere. E’ possibile scegliere calzature da lavoro di livello S1, dotate di puntale in acciaio e con suola antistatica nella parte posteriore dove poggia il tallone. Queste scarpe sono ideali da indossare in ambito alberghiero e logistico. La versione S1P, invece, differisce per la presenza di una lamina antiperforazione nella suola.

Le calzature di livello S2 hanno le stesse caratteristiche del livello S1, non hanno la lamina antiperforazione e si distinguono dalle prime per la tomaia in pelle o in materiale simile ed idrorepellente, che permette di stare in acqua fino a 60 minuti senza farla entrare nelle scarpe. Queste calzature sono ideali da usare quando si lavora costantemente a contatto con superfici bagnate.

Il livello S3 comprende calzature antinfortunistiche con caratteristiche che vanno da quelle della categoria S1 a quella S2. Si tratta di scarpe impermeabili, con puntale in acciaio capace di sopportare fino a 200Joule e con suola antistatica. Sono anche munite di lamina antiperforazione e sono quindi ideali da usare nel settore edilizio.

Le scarpe antinfortunistiche di livello S5 appartengono al grado di protezione massimo che possono assicurare. Infatti, le calzature che rientrano in questa categoria comprendono tutte le caratteristiche prima elencate e permettono di lavorare in sicurezza anche in presenza di situazioni estreme.

Tipologie di scarpe di sicurezza

Oltre che scegliere in base alle caratteristiche e alla categoria di sicurezza, bisogna scegliere le scarpe antinfortunistiche a seconda della stagione quindi estive o invernali, ma anche in base al modello. Sul mercato sono disponibili scarpe di sicurezza per affrontare al meglio qualsiasi attività.

Esistono calzature antinfortunistiche alte, perfette per svolgere lavori sul bagnato e in presenza di umidità, che proteggono fino alla caviglia e dotate di elementi resistenti, che risultato anche particolarmente comodi. Oltre che a scarponcino, sono presenti anche stivali da lavoro, ottimi per proteggere fino al ginocchio e tutelare dal bagnato.

Le scarpe antinfortunistiche basse sono anch’esse progettate per proteggere il piede e si fermano prima del malleolo, sono pratiche e comode e i modelli di nuova generazione somigliano molto alle sneakers, tanto che vengono indossate anche per il tempo libero.

Nella linea di scarpe antinfortunistiche rientrano anche gli zoccoli e i sandali. Gli zoccoli sono largamente utilizzati nell’ambito sanitario e in quello della ristorazione, sono aperti dietro e presentano una cinghia per renderli saldi nei movimenti. I sandali sono invece delle calzature di sicurezza senza lacci, chiuse tramite velcro e facili da regolare.

Considerati gli standard di sicurezza e i modelli disponibili, nella scelta delle calzature bisogna valutare anche il comfort e la comodità che offrono al piede, in modo particolare se devono essere indossate per tante ore al giorno. Scegliere quindi quelle che risultano più comode per non ritrovarsi con ulteriori problematiche causate da scarpe non adeguate.