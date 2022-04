Un potente e naturale antistress, protegge cuore e pressione: l’asparago violetto

Un ortaggio che non dovrebbe mancare sulle nostre tavole. Gli Asparagi Violetti sono ricchi di elementi preziosissimi per il nostro organismo, come l’elevata concentrazione di un particolare amminoacido, l’asparagina. Essa agisce da diuretico naturale contrastando l’accumulo di liquidi e favorendo un effetto depurativo sull’organismo. Anche l’acido folico, presente in abbondanza, utile per contrastare anemia e stanchezza.

Poi sono ricchi di sali minerali, in particolare il potassio, che aiuta a regolare la pressione sanguigna, protegge la salute del muscolo cardiaco e dei vasi sanguigni, e favorisce la lucidità della mente, perché riduce stress e ansia. E ancora, manganese, fosforo, calcio e magnesio, e anche rutina, utile a rinforzare le pareti dei capillari, e il glutatione. Significativo è anche l’apporto di vitamine, soprattutto quelle del gruppo A e B. L’asparago ha inoltre una notevole efficacia antiossidante. Ciò permette di contrastare l’azione dei radicali liberi e prevenire l’invecchiamento cellulare. Curiosità: nell’antichità era considerato uno dei cibi più afrodisiaci.

Come sottolineato, mantiene tutte le sue meravigliose proprietà se consumato crudo, e si presta molto bene perché dolce e tenerissimo.

Come?

L’asparago Viola va tagliato a fettine fini, poi può essere condito con olio e limone e servito come insalatina oppure, sempre a fettine sottili, condite con olio, limone, pepe e scaglie di parmigiano o pecorino. Questa insalatina è anche consigliata come letto per gamberi o gamberetti.

Nei primi piatti, si possono unire le fettine a fine cottura nel risotto al parmigiano. Mantecare con il burro e servire. Se si preferisce la pasta, unire le fettine crude in una insalata di pasta primavera.

I prodotti di Piero Fraire si trovano presso il suo banco del mercato il mercoledì e il sabato al Mercato della Terra sotto l’Ala di Ferro in Piazza Cavour a Saluzzo, oppure presso il negozio di frutta e verdura l’Orto del Gallo a Cuneo, o il negozio di frutta e verdura 4 Stagioni di Revello.

E’ possibile inoltre poter ordinare la spesa di ortaggi e frutta tramite l’iscrizione al Servizio su Whatsapp - 328.8057705,e ritirare la spesa al mercato, oppure richiederne la consegna a casa. Ricordate che gli Asparagi Dolci di Revello devono esser sempre accompagnati dal talloncino di garanzia De.Co. Revello, altrimenti non sono quelli originali.

www.asparagorevello.com - https://www.facebook.com/asparagodolcedirevello/