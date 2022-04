BOarders continua con iniziative Per famiglie con bambini e per giovani under25

Dopo i primi appuntamenti con le BOaRDERS STORIES in Via Silvio Pellico dedicato ai più piccoli, e con il TALK ABOUT BOaRDERS tenuto al Movicentro l’8 aprile e che ha avuto come protagonista il racconto dell’esperienza di Nicolò Filippo Rosso, fotografo in residenza d’artista nel quartiere Cuneo Centro, prosegue il percorso di “BOARDERS – occupazioni culturali nel quartiere Cuneo Centro” promosso da LA.B.O.A. Cuneo Centro in collaborazione con noau | officina cultural

La prima nuova iniziativa in arrivo sarà sabato 23 aprile alle ore 16:00 presso lo Spazio La Boa in Via Silvio Pellico 1 con la seconda delle “Boarders Stories” dal titolo “Guarda, a tutt’occhi guarda!”. L’incontro sarà un laboratorio di lettura visiva dedicato a famiglie con bambini tra i 5 e gli 11 anni a cura di noau | officina culturale in collaborazione con la Biblioteca 0-18 di Cuneo che, a partire dalla lettura del libro fotografico “Look Book” di Tana Hoban, porterà i partecipanti a fare una passeggiata visiva nel quartiere e creare il proprio piccolo libro fotografico, per allenare lo sguardo e imparare a guardare il mondo attorno a noi.È possibile partecipare inviando una mail a cuneo-centro@laboacuneo.it.

L’inizio del mese di maggio, invece, porterà un weekend dedicato all’arte pubblica in cui i protagonisti saranno i ragazzi del Collettivo Franco, che a Bologna si occupa di comunicazione e arte pubblica con un metodo di lavoro sperimentale, inclusivo, politico e sociale.Il collettivo racconterà la propria visione il venerdì 6 maggio alle ore 18:30 durante un talk sul tema dell’arte pubblica e del suo ruolo di attivazione civica verso processi di trasformazione urbana.Sabato 7 e domenica 8 maggio, al pomeriggio, si svolgeranno invece in parallelo due iniziative che richiederanno la partecipazione di tutti, residenti nel quartiere e non: il primo è “Making Boarders”, cantiere aperto di costruzione di un’installazione temporanea che diventerà la Boarders Gallery, uno spazio espositivo per ospitare future mostre a cielo aperto.Il secondo è invece dedicato a ragazze e ragazzi tra i 15 e i 25 anni: si chiama “Boarders Future” ed è un workshop di poster art e serigrafia ispirato a testimonianze raccolte nel quartiere sulle visioni del futuro.Durante il primo incontro pomeridiano i partecipanti esploreranno il territorio e raccoglieranno documentazioni audio intervistando gli abitanti sul tema del futuro del quartiere. Queste interviste verranno geolocalizzate nell’area dell’installazione e saranno lo spunto di partenza per la progettazione dei poster.Nel secondo pomeriggio ogni partecipante realizzerà un poster con scritte e immagini con la tecnica della stampa serigrafica a telaio aperto.I poster verranno esposti all’interno della Boarders Gallery, costituendo la prima esposizione a cielo aperto e dialogando con gli interventi audio geolocalizzati.La partecipazione a “Boarders Future” è riservata a 10 giovani tra i 15 e i 25 anni: è possibile iscriversi entro il 25 aprile compilando il form disponibile sulla pagina dedicata sul sito www.laboacuneo.it. Per info o per ricevere il modulo di iscrizione via whatsapp è possibile scrivere al numero 340 897 3965 (Francesca).

La.B.O.A. è un progetto di sviluppo di comunità che si propone di favorire il dialogo tra cittadini e istituzioni, costruire reti e relazioni per rigenerare i legami sociali e gli spazi urbani e per sentirsi parte di una comunità. La.B.O.A. è una co-progettazione tra il Comune di Cuneo e il Raggruppamento delle Cooperative Sociali Emmanuele, Momo, Fiordaliso e Valdocco.

Per tutte le info, gli aggiornamenti e le modalità di partecipazione: www.laboacuneo.it | cuneo-centro@laboacuneo.it | profilo Facebook e Instagram LA BOA Cuneo